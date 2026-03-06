Рус
Росія може вийти з мирних переговорів: в ISW розкрили хитру тактику Кремля

Марія Николишин
6 березня 2026, 09:57
Аналітики кажуть, що Кремль давно затягує мирні переговори в Україні.
Росія може вийти з мирних переговорів: в ISW розкрили хитру тактику Кремля
Росія може вийти з переговорів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • В Кремлі критикують США за військові операції в Ірані
  • Так чиновники РФ намагаються дискредитувати переговори щодо України
  • Росія не зацікавлена у домовленостях, які не відповідають її вимогам

Російські чиновники критикують США за військові операції в Ірані. Москва прагне використати конфлікт на Близькому Сході, щоб покласти відповідальність на США за можливі невдачі у мирних переговорах щодо України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 5 березня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США та Ізраїль намагаються втягнути країни Перської затоки у конфлікт так само, як Захід нібито втягнув Україну у конфлікт з Росією.

За його словами, багато російських політиків, політологів і аналітиків стурбовані тим, що США проводять операції проти країн, з якими ведуть переговори, а також тим, як це впливає на мирні перемовини щодо України.

Аналітики додають, що тим часом інші російські чиновники використовують американську операцію проти Ірану та намагаються дискредитувати переговори, які ведуть США щодо України.

В ISW зазначають, що Кремль давно затягує мирні переговори в Україні.

"Росія не зацікавлена у домовленостях, які не відповідають її початковим вимогам. Водночас їй доводиться обережно діяти, щоб уникнути санкцій США або інших тисків, які змусили б вести серйозні переговори", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у звіті говориться, що Кремль також мусить балансувати між двосторонніми відносинами з США та своїми стосунками з союзниками й партнерами, включно з тими, хто є противником США, як Іран.

"Росія може використати прямі критичні заяви про США як ненадійного партнера по переговорах, щоб зняти з себе відповідальність у разі майбутньої невдачі перемовин щодо війни в Україні", - підсумували аналітики.

Чи є просування в переговорах – думка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак говорив, що переговори з росіянами за посередництва американців поки що не мають серйозних результатів.

За його словами, усі розраховували, що Трамп використає всю свою харизму і нестандартну поведінку, щоб тиснути одночасно на Росію і Україну, щоб обидві сторони згортали бойові дії, але він тисне тільки на Україну.

"Швидше за все, нам потрібно чекати осені 2026-го і виборів до Конгресу США. Тоді, можливо, щось зміниться в конструкції США, з'явиться більше проукраїнських сил, які будуть більше тиснути на Трампа, і він буде більше санкцій вводити проти Росії і більше озброєнь давати Україні", - каже експерт.

Росія може вийти з мирних переговорів: в ISW розкрили хитру тактику Кремля
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що черговий раунд мирних переговорів України зі США та країною-агресором Росією відкладається через війну в Ірані.

Президент України також казав, що переговорний процес між Україною, Росією та США фактично застопорився. Сторони залишаються на принципово різних позиціях щодо ключових питань.

Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США, але складною залишається ситуація навколо майбутнього українських територій.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні війна Росії та України мирні переговори Інститут вивчення війни Переговори про припинення вогню
