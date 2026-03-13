У Путіна заговорили про нові переговори з Україною і 'збіг інтересів' з США

Речник Путіна заявив, що РФ високо оцінюює роль Вашингтона як посередника.

У Кремлі заявили про "спільні інтереси" з США у питанні санкцій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Пєскова:

РФ сподівається на новий раунд переговорів

РФ цінує США як посередників

США послабили санкції вимушено, бо без ресурсів РФ ринок чекає колапс

Кремль "зберігає надію" на проведення нового тристороннього раунду переговорів щодо України. Проте конкретної дати і місця для проведення зустрічі поки що немає. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

За словами Пєскова, контакти з американською стороною нібито дають Кремлю привід для оптимізму. Він підкреслив, що Росія "високо цінує" роль США як посередника у врегулюванні так званої "української кризи".

"РФ сподівається на продовження тристоронніх переговорів щодо України, але часу та місця нового раунду поки немає", - заявив речник Путіна.

Окремо в Кремлі відреагували на рішення США щодо тимчасового послаблення нафтових санкцій проти РФ. Пєсков поспішив назвати це вимушеним кроком Заходу для порятунку енергоринків.

За його версією, світ нібито не може функціонувати без російської нафти, а послаблення санкцій - це "спроба стабілізації", без якої ринки нібито приречені на "наростання кризи". Водночас Пєсков сказав, що наразі інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, 12 березня спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрівся з російською делегацією на чолі з посланцем президента РФ Кирилом Дмитрієвим. Сторони обговорили низку питань та домовилися залишатися на зв’язку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона планувала провести тристоронні переговори у вівторок-середу в Туреччині, але зустріч була перенесена американською стороною.

Як повідомляв Главред, під час розмови 9 березня з президентом РФ Володимир Путін Дональд Трамп заявив про зацікавленість у якнайшвидшому завершенні війни в Україні. За його словами, спершу потрібне припинення вогню.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

