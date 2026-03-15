Росія на переговорах розкрила свої справжні наміри щодо війни - що відомо

Повернення Володимира Мединського до переговорного процесу є демонстративним сигналом Росії щодо її ставлення до перемовин, сказав президент.

Мирні переговори - Росія розкрила свої справжні наміри щодо війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що повернення помічника російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Мединського до переговорного процесу свідчить про справжнє ставлення Росії до питання миру. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає lb.ua.

За ініціативою США тристоронні переговори між Україною та Росією перенесли на наступний тиждень. Американська сторона запропонувала провести зустріч на своїй території, і Україна погодилася з такою пропозицією. Водночас російська сторона поки не готова їхати до Сполучених Штатів, тому Київ очікує на рішення Вашингтона — або буде змінено місце проведення переговорів, або російська делегація все ж вирушить до США.

"Ми хочемо, щоб була тристороння зустріч. Ми вважаємо, що зустрічі важливі. Ми звільняємо людей із полону, є результати, є просування вперед. І вони говорили про середину наступного тижня як дату для зустрічі. Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ми не маємо поки що чіткого часу і чіткої пропозиції", – сказав він.

Коментуючи візит російської делегації до США на чолі з Кирилом Дмитрієвим, Зеленський висловив думку, що ця поїздка пов’язана насамперед із питанням послаблення американських санкцій, а не з обговоренням війни.

За його словами, це не перша зустріч, на якій порушувалася тема санкцій, і, на його думку, російська сторона частково досягла певного результату. Він також припустив, що під час контактів могли обговорюватися економічні питання та можливі американські контракти, хоча не має інформації про стан економічних відносин між сторонами.

Президент також звернув увагу на чергову зміну складу російської переговорної делегації. Після раундів перемовин за участю представників військових і розвідки Москва знову направила групу на чолі з Мединським, який очолював російських переговорників ще у перший рік повномасштабного вторгнення.

"Для України єдність – не порожнє слово. У Росії вертикаль діє так, як їм сказали. Ми абсолютно інша країна. І Росія від самого початку війни намагалася ділити нас на кілька каналів комунікації. Зараз з української сторони хлопці в одній команді і працюють разом, обʼєднано. Повернення Мединського – це просто демонстрація їхнього ставлення. Це такий крок. Але це не означає, що Мединський буде постійно. Просто так вони показали своє ставлення після деяких процесів. Ми відносимось до цього спокійно. Це більше американській стороні має показати, хто і що насправді затягує", – сказав президент.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирний переговорний процес щодо завершення війни в Україні, у якому активно брав участь президент США Дональд Трамп, фактично зайшов у глухий кут. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатів ЄС. За їхніми оцінками, Трамп втратив інтерес до українського питання, оскільки зараз зосереджений на війні проти Ірану. У результаті переговори опинилися у "небезпечній зоні".

Водночас американський лідер різко висловив невдоволення, заявивши, що президент України Володимир Зеленський нібито не прагне укладати мирну угоду.

Попри це Україна готова до нового раунду переговорів зі США та Росією. Однак дата та місце зустрічі поки не визначені через розбіжності у позиціях Вашингтона і Москви. Як розповів Зеленський журналістам після візиту до Франції, проведення переговорів було відкладено на прохання американської сторони через війну проти Ірану.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

