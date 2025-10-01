У Києві - вибухи: місто атакували ворожі дрони

Імовірно, у столиці працюють сили ППО. Офіційної інформації поки що немає.

Повітряні сили попередили про загрозу дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

У Києві оголошено повітряну тривогу

У ЗС ЗСУ попередили про загрозу дронів

Уранці в середу, 1 січня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті прогриміли вибухи. Імовірно, це працюють сили ППО. Офіційної інформації поки що немає.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили о 05:59 ранку про рух ударного безпілотника в напрямку населеного пункту Димер у Київській області.

Пізніше повідомлялося про БпЛА над Київським водосховищем курсом на південь.

"Київ. Загроза застосування ударного БПЛА з півночі", - повідомили у ЗС ЗСУ о 07:23.

Карта повітряних тривог / t.me/alarmua

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вночі 1 жовтня в Харкові прогриміла серія вибухів. Армія РФ масовано атакувала місто керованими авіаційними бомбами (КАБ) і балістичними ракетами. У місті зруйновано приватні будинки, спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Уночі 30 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. У Чернігівській області частина жителів залишилася без електропостачання. Є пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині.

У Сумській області загинула сім'я з двома дітьми. У селі Чернеччина Краснопільської громади з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих - батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

Остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

