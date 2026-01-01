Три області під ударами: названо регіони України, яким загрожує 'блекаут'

РФ намагається "відсікти" енергодефіцитний Київ від основного джерела енергозабезпечення з боку АЕС.

Головне із заяв Гончара:

РФ намагається "відсікти" енергодефіцитний Київ від основного джерела

Зараз найважче зараз Одеській області

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував питання про те, які регіони України є найбільш уразливими для повітряних ударів країни-агресора РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, РФ намагається "відсікти" енергодефіцитний Київ від основного джерела енергозабезпечення з боку атомної генерації.

Експерт нагадав, що традиційно індустріальний схід і центр - Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя - були колосальними споживачами електроенергії.

"Раніше значну частину цього попиту покривала Запорізька АЕС і великі теплові електростанції. Зараз цього немає. Уся атомна генерація зосереджена в західному регіоні - дев'ять енергоблоків трьох атомних електростанцій. Тому диспропорція є, але це нормальна ситуація для будь-якої країни: є потужні джерела генерації, а далі електроенергію розподіляють через систему передавання та розподілу на регіональному рівні", - зазначив він.

За його словами, якщо дивитися об'єктивно, найважче зараз Одеській області, адже вона завжди була своєрідним енергетичним "тупичком" в енергосистемі.

"Тому її найлегше ізолювати з точки зору системи передачі електроенергії, а також місцевого розподілу через обленерго. Власне, це ворогу і вдалося зробити досить успішно", - попередив він.

Гончар додав, що в цьому контексті подібні дії РФ намагається здійснити і щодо Чернігівщини та Сумщини.

"Тому в даному випадку йдеться про те, щоб у межах наявних можливостей оператора "Укренерго" і місцевих розподільчих компаній - обленерго - знаходити варіанти перекомутації для відновлення енергопостачання після таких атак. А те, що удари триватимуть, - у цьому, думаю, сумнівів уже ні в кого немає", - резюмував він.

Відключення електроенергії: прогноз експерта

Керівник Ліги енергетичного розвитку України, експерт у сфері енергетики Олександр Голіздра зазначив, що похолодання не становить серйозної загрози для стабільної роботи енергосистеми. За його словами, наразі немає ознак, що вказують на можливі тривалі або масштабні відключення електроенергії.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

