ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

Анна Косик
1 січня 2026, 14:52оновлено 1 січня, 16:23
Отримані пів мільйона доларів за його нібито ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР.
Буданов, Капустин
Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна

Що повідомили в ГУР:

  • Денис Капустін живий
  • Спецслужби РФ заплатили 500 тисяч доларів за "вбивство" командира РДК
  • Капустін незабаром приступить до виконання завдань

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов привітав командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна та команду ГУР, яка пошила в дурні спецслужби РФ.

Як повідомили розвідники, вбивство Дениса Капустіна, який воює проти країни-агресорки Росії у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби РФ та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

"У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб ― замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців", - йдеться у повідомленні.

ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розмови Буданова і Капустіна:

Деталі операції ГУР

Командир "Спецпідрозділу Тимура" розповів, що українська сторона отримала від російських спецслужб 500 тисяч доларів за нібито вбивство Капустіна. Зараз командир РБК знаходиться в Україні і готується продовжити виконання поставлених завдань.

"Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів", - наголосив Буданов.

Водночас сам нібито ліквідований Капустін сказав, що за час його відсутності якість і успіх реалізації бойових задач не постраждали, а зараз він готовий продовжувати свою роботу.

Що відомо про "смерть" Дениса Капустіна

Главред писав, що в РДК повідомляли, у ніч на 27 грудня на фронті нібито загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Його життя буцімто обірвалося під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Тоді в РДК неоднозначно додали, що всі подробиці будуть оприлюднені пізніше, бо поки нібито встановлюються деталі події. Зараз же стало зрозуміло, для чого корпус поширив цю інформацію.

Операції ГУР - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа, внаслідок якої були знищені два винищувачі Су-30 та Су-27.

Раніше, на початку грудня 2025 року у тимчасово окупованому Криму "Примари" ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29. Крім того, під удар потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш".

Напередодні стало відомо, що наприкінці листопада 2025 року дрони підрозділів Департаменту активних дій ГУР уразили важливі елементи ворожої ППО на Донбасі.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

ГУР новини України Кирило Буданов Російський добровольчий корпус (РДК)
