РФ прискорює наступ на фронті: в ISW повідомили про небезпечні маневри ворога

Аналітики розповіли про нову тактику росіян, яка дозволяє їм ефективніше просуватися вперед.

Українські військові намагаються протидіяти тиску армії РФ

Що повідомили аналітики:

Окупанти змінили тактику на фронті в Україні

Завдяки змінам ворожа армія почала просуватися швидше

За рік ворог окупував менше 1% території України

Окупаційна армія країни-агресорки Росії у 2025 році прискорила наступ в Україні через те, що почала застосовувати нову тактику. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни за рік захопили 4831 квадратні кілометри території України та повернули 473 квадратні кілометри території Курської області РФ, які перед цим захопили українські військові. Таким чином за рік окупанти загарбали лише 0,8% території України.

Якою тактикою почала користуватися Росія

У 2025 році окупаційна армія почала застосовувати нову оперативну модель, яка базується на тривалій кампанії з повітряної блокади повітряного простору та тактичних заходах з блокування, місіях з проникнення, масових нападах невеликих груп.

Ці дії, а також перекриття українських наземних ліній зв'язку, дозволило армії РФ досягти певних результатів на фронті. Однак росіяни все рівно не виконали усі поставлені кремлівським диктатором Володимиром Путіним задачі.

Скільки окупантів українські воїни знешкодили у 2025 році

Главред писав, що за даними головнокомандувача Олександра Сирського, у 2025 році українські воїни змогли знешкодити сотні тисяч ворожих солдатів, що підтверджує ефективність Сил оборони.



Головнокомандувач підкреслив, що цього року Україна довела всьому світу просту істину - найсильнішим українським аргументом є ЗСУ. За його словами, далекобійні удари, сучасні технології та рішучість щодня послаблюють воєнну машину агресора, знищують його військово-промисловий комплекс та нафтопереробні заводи.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України тримають під контролем населений пункт Родинське, що у Донецькій області, попри брехливі заяви окупантів.

Раніше повідомлялося, що останні дні армія країни-агресорки Росії активно штурмує село Білогір'я у Запорізькій області. Війська РФ намагаються повністю окупувати село.

Напередодні стало відомо, що росіяни утримують позиції в селищі Грабовське на Сумщині й намагалися здійснити атаки на населені пункти північніше. Проте Сили оборони вже вживають заходів для ліквідації ворога.



Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

