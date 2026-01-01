"Це фінішна пряма": Усик назвав точну кількість боїв до кінця кар'єри

Український боксер підтвердив бажання зустрітися на ринзі з американським суперником.

Усик прагне зберегти титул і провести заключні бої у надважкій вазі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Усик планує ще 2–3 бої перед завершенням кар’єри

Чинний об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі

Переговори щодо бою з американцем Деонтеєм Вайлдером тривають

Непереможний український боксер Олександр Усик планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням професійної кар’єри. Про це чемпіон світу повідомив в коментарі виданню The Ring.

За його словами, наразі тривають переговори щодо можливого чемпіонського бою з американським боксером Деонтеєм Вайлдером.

"Я хочу цей бій. Думаю, Деонтей теж. До кінця кар'єри — ще два-три поєдинки", — зазначив Усик.

Чинний об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі додав, що його виступи на ринзі будуть обмеженими, і до відходу на пенсію він планує провести ще два або три бої.

Можлива дата наступного бою

Як писав Главред, наступний поєдинок Усика може відбутися влітку 2026 року. Про це боксер розповів під час саміту World Sports Summit у Дубаї.

"Моя команда зараз працює над цим. Ми хочемо влаштувати бій наступного року, можливо, влітку. Думаю, наступного року у мене буде бій", — сказав Усик.

Олександр Усик / Інфографіка: Главред

