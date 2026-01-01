Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни піднімуть ще вище: експерт попередив про подорожчання базового продукту

Анна Косик
1 січня 2026, 14:39
852
У цьому році українці, найімовірніше, не зможуть купувати один із популярних продуктів дешевше, ніж минулоріч.
хлеб, деньги
Як зміняться ціни на хліб в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Що сказав Марчук:

  • Тенденція підвищення цін на хліб в Україні збережеться
  • Соціальний хліб навряд чи суттєво подорожчає

У 2026 році в Україні хліб буде дорожчати, як і в попередні два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, у 2025 році ціни на хліб зросли більш ніж на 20%. Такий же стрибок цін очікується і цьогоріч. На це є кілька причин.

відео дня

Чому в Україні дорожчає хліб

Насамперед експерт пояснює здорожчання хліба тим, що підвищуються ціни на електроенергію, яка потрібна для виробничого процесу. За відсутності світла немає можливості замісити тісто, ні запекти хліб, ні розфасувати. Це призводить до додаткових витрат за виробництво.

"Але, звичайно, подорожчає не весь хліб, а переважно преміальна продукція, рецептура якої потребує додаткових витрат на маргарин, вищий сорт пшениці (або жита) та інші інгредієнти", - зауважив він.

Водночас Марчук переконаний, що соціальних хліб не буде так дорожчати, ціни на нього залишатимуться більш-менш стабільними.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти в Україні подешевшають у 2026 році

Главред писав, що за словами Дениса Марчука, після новорічного ажіотажу на українців чекають приємні зміни на полицях магазинів. Попри традиційне зростання цін, січень та лютий 2026 року принесуть суттєве здешевлення молочних продуктів.

Експерт каже, що зараз на складах переробних підприємств накопичилися великі запаси продукції з високим відсотком жирності. Це змушує рітейлерів поступово переглядати цінники в бік зниження.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ще перед початком нового року в Україні зросли ціни на молочні товари у супермаркетах. Подорожчали масло, кисломолочний сир і твердий сир.

Раніше повідомлялося, що після рекордно низьких цін на овочі борщового набору, спричинених вдалим урожаєм і м’якими погодними умовами, після Нового року варто очікувати на їх значне здорожчання.

Напередодні стало відомо, що ціни на курячі яйця в Україні після Нового року зростуть ще приблизно на 10%. А все тому, що ринок яєць значною мірою залежить від вартості кормів, логістичних витрат та цін на електроенергію.

Інші новини:

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти новини України Денис Марчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

14:55Війна
ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

14:52Війна
Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомо

Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомо

13:21Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Українець знайшов на своєму городі унікальний скарб часів Русі — що там було

Українець знайшов на своєму городі унікальний скарб часів Русі — що там було

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

Останні новини

17:08

Легендарний Роберт Де Ніро заговорив українською - зворушливе відео

16:51

Замість Путіна штучний інтелект: росіяни запідозрили диктатора в обмані

16:36

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

16:35

Путін готовий "обміняти" Україну для закінчення війни - що отримають США натомість

16:32

Один вид м'яса стає делікатесом, інший - дешешає: що буде з цінами у січні

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січніЦіни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
15:37

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

15:37

Трамп у новорічну ніч назвав головну ціль на 2026 рік

15:33

Ціни різко підуть угору: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

15:31

"Дорога до Атлантиди": вчені на дні океану виявили унікальну знахідкуВідео

Реклама
14:55

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

14:52

ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

14:39

Ціни піднімуть ще вище: експерт попередив про подорожчання базового продукту

14:26

"Є кандидат у наступники Путіна": розкрито сценарій перевороту в РФ

14:24

Ціни перестануть рости: який популярний продукт почне дешевшати вже у січні

13:51

Непублічна Ротару зворушливо привітала українців із Новим роком - як це було

13:42

Як українці раніше знаходили золото і скарби: розкрито ритуал, який гарантував успіхВідео

13:22

Три області під ударами: названо регіони України, яким загрожує "блекаут"

13:21

Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомоФото

13:19

Загинуло багато тварин, поранені леви: росіяни вдарили по екопарку під Харковом

13:14

"На знак протесту": спливла правда про справжню позицію Алли Пугачової

Реклама
12:42

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

12:32

Справжній шок для гризунів: один простий інгредієнт "вимітає" мишей миттєвоВідео

12:24

У Росії є хитра ціль: ЗМІ з'ясували, для чого ворог посилює атаки на Одесу

12:15

Коли можуть скасувати графіки відключень світла - з'явився реалістичний прогноз

12:00

У Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію Путіна

11:45

Україну атакувала сильна магнітна буря: коли вона досягне більшої потужності

11:37

Розширюють логістичні коридори: ЗСУ повідомили про серйозну операцію на Донеччині

11:37

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

11:26

У ЦРУ "розкусили" фейк РФ про атаку на резиденцію Путіна: ЗМІ дізналися деталі

11:03

РФ прискорює наступ на фронті: в ISW повідомили про небезпечні маневри ворога

11:01

"Ну Голлівуд": Сергій Танчинець розсекретив весілля і показав наречену в міні

10:31

Олена Зеленська здивувала зачіскою для новорічного фото з президентом - деталі

10:28

Вибухи і "прильоти" в 15 районах: РФ вдарила по Україні сотнями безпілотників

10:15

Зібрали вражаючу суму: хто став переможцем "Танців з зірками"

09:24

Сильні пожежі в місцях "прильотів": РФ масовано вдарила по двох областяхФото

08:18

У РФ прильоти після масованих ударів: горять нафтобази у двох областяхВідео

08:10

Буратіно з Білого домуПогляд

06:10

Чи братимуть США участь у потенційній війні проти Ірану або лише дозволять це Ізраїлю?Погляд

05:38

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

04:51

Мікрохвильовка не потрібна: хитрий спосіб, як швидко розм'якшити масло

Реклама
04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хом'яка за 51 секунду

03:30

Білі чи коричневі: які яйця справді кращі та корисніші

02:46

Небезпечно для труб: який алкоголь не можна виливати в раковину

02:26

Ціни рвануть вгору: як зміниться вартість борщового набору в 2026 році

01:55

Що насправді означають цифри на батареї: простий спосіб зекономити на опаленні

01:30

"Це такі ревнощі": Бурмака розкрила деталі стосунків із загадковим коханим

01:26

Під ударом енергетика: РФ цинічно атакувала Одещину за кілька хвилин до Нового року

01:01

Як зрозуміти, що коту холодно: експерти назвали найкращу температуру для котів

31 грудня, середа
23:47

Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України: новорічне звернення Зеленського

23:37

Який популярний продукт смертельний для кота — здивує навіть досвідчених господарівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти