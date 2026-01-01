Ціни піднімуть ще вище: експерт попередив про подорожчання базового продукту

У цьому році українці, найімовірніше, не зможуть купувати один із популярних продуктів дешевше, ніж минулоріч.

Як зміняться ціни на хліб в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Що сказав Марчук:

Тенденція підвищення цін на хліб в Україні збережеться

Соціальний хліб навряд чи суттєво подорожчає

У 2026 році в Україні хліб буде дорожчати, як і в попередні два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, у 2025 році ціни на хліб зросли більш ніж на 20%. Такий же стрибок цін очікується і цьогоріч. На це є кілька причин.

Чому в Україні дорожчає хліб

Насамперед експерт пояснює здорожчання хліба тим, що підвищуються ціни на електроенергію, яка потрібна для виробничого процесу. За відсутності світла немає можливості замісити тісто, ні запекти хліб, ні розфасувати. Це призводить до додаткових витрат за виробництво.

"Але, звичайно, подорожчає не весь хліб, а переважно преміальна продукція, рецептура якої потребує додаткових витрат на маргарин, вищий сорт пшениці (або жита) та інші інгредієнти", - зауважив він.

Водночас Марчук переконаний, що соціальних хліб не буде так дорожчати, ціни на нього залишатимуться більш-менш стабільними.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти в Україні подешевшають у 2026 році

Главред писав, що за словами Дениса Марчука, після новорічного ажіотажу на українців чекають приємні зміни на полицях магазинів. Попри традиційне зростання цін, січень та лютий 2026 року принесуть суттєве здешевлення молочних продуктів.

Експерт каже, що зараз на складах переробних підприємств накопичилися великі запаси продукції з високим відсотком жирності. Це змушує рітейлерів поступово переглядати цінники в бік зниження.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

