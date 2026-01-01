Рус
Путін готовий "обміняти" Україну для закінчення війни - що отримають США натомість

Юрій Берендій
1 січня 2026, 16:35
520
Економіст пояснив, чому Володимир Путін побоюється затягування війни та за яких умов, на його думку, Кремль готовий говорити про її завершення.
Путін готовий 'обміняти' Україну для закінчення війни - що отримають США натомість
Путін готовий обміняти золотовалютні резерви на Україну для закінчення війни - Ліпсіц / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін усвідомлює важливість закінчення війни
  • У Кремлі визнали проблеми з економікою
  • Путін хоче обміняти золото-валютні резерви РФ на Україну

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах. Зокрема, Москва розглядає варіант передачі золото-валютних резервів США в обмін на поступки щодо України. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив доктор економічних наук, професор Ігор Ліпсіц.

За його словами, сам Путін фактично визнав складний стан економіки РФ, хоча у публічних заявах маскує проблему формулюваннями про "дисбаланси", зазначаючи, що частина галузей ще тримається, тоді як інші вже входять у фазу спаду.

відео дня

Ліпсіц також звернув увагу, що раніше російський лідер поширював оптимістичні й малопереконливі заяви про нібито проривний розвиток економіки під його керівництвом, говорив про нову модель зростання, рекордні темпи розвитку та прогнозував збільшення ВВП на рівні близько 4%, що, за його твердженнями, мало перевершити показники розвинених країн.

"Зараз він уже говорить, що нам більше пів відсотка приросту ВВП не потрібно. Це смішно, бо в такій економіці, як Росія, коли темп зростання до 1%, то ти вже не знаєш, у тебе було зростання чи у тебе було падіння", — сказав Ліпсіц.

За оцінкою Ліпсіца, Путін уже усвідомлює, що російська економіка входить у фазу руйнування, однак досі розраховує, що наявного ресурсу занепаду йому вистачить, аби встигнути довести війну до завершення.

Водночас, за словами економіста, російський диктатор розуміє необхідність шукати вихід із війни, адже подальше її затягування може завести країну в критично небезпечну зону. Такий сценарій викликає у нього страх, оскільки розпад СРСР відбувся не через військову поразку, а через глибоку економічну деградацію, коли союзна держава втратила фінансову спроможність і її складові почали розходитися.

Ліпсіц вказує на те, що Путін побоюється, що за подібних умов він не зможе й надалі утримувати лояльність регіональних еліт, що створить ризик дезінтеграції країни.

Саме тому, на думку експерта, він прагне завершити війну, але лише на умовах, вигідних для себе.

"Він придумав, як йому здається, гарну концепцію. Він віддає під управління американців золото-валютні резерви Росії, щоб вони на цьому заробляли особисто. А вони йому за це віддають Україну. В рамках такої концепції "ти мені, я тобі" Путін готовий обговорювати закінчення війни. Поки це у нього не виходить", — зазначив Ліпсіц.

Яка ціль Путіна - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор досі мріє про повний контроль над Україною, тож сподіватися, що його задовольнить лише Донбас, не варто, зазначив колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу та військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, концепція "буферних зон" не має чітко визначених меж, а апетити Москви лише зростають. Якщо минулого року йшлося про 10-кілометрову зону вздовж кордону РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, то зараз Росія прагне контролювати якомога більші території.

Це підтверджує і відверта риторика російських пропагандистів, які заявляють, що війна не завершиться, доки вони не отримають контроль над Миколаєвом і Одесою, фактично позбавляючи Україну виходу до Чорного моря.

"Найбільш радикальні пропагандисти говорять навіть про повний контроль над усією лівобережною Україною чи навіть Києвом. Отже, війна продовжуватиметься й надалі. Я думаю, що вона продовжуватиметься, доки Путін має ресурси для її продовження", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський опозиціонер Ігор Ейдман заявив, що Володимир Путін відкинув варіант припинення бойових дій уздовж поточної лінії фронту та обрав курс на продовження наступу.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов повідомив про розпорядження Путіна у 2026 році збільшити так звану буферну зону на території України. За інформацією Reuters, відповідно до цього задуму російські війська мають просунутися в Харківській і Сумській областях уздовж українсько-російського кордону, витісняючи українські підрозділи для подальшого наступу.

Водночас Кремль досі не надав жодних доказів своїх тверджень про начебто удар українських дронів по резиденції Путіна у Валдаї в ніч на 29 грудня, зазначають в Інституті вивчення війни.

Про персону: Ігор Ліпсіц

Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія.

На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.






