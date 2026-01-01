Рус
Олена Зеленська здивувала зачіскою для новорічного фото з президентом - деталі

Христина Трохимчук
1 січня 2026, 10:31
Володимир та Олена Зеленські привітали українців із Новим роком.
Новорічне привітання Володимира Зеленського та Олени Зеленської
Новорічне привітання Володимира Зеленського та Олени Зеленської / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

Ви дізнаєтеся:

  • Володимир та Олена Зеленські опублікували традиційне новорічне фото
  • Який вигляд має пара

Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим роком. В Instagram з'явився традиційний знімок пари на тлі ялинки.

Для святкового фото Олена Зеленська, як і зазвичай, обрала стриманий образ. Перша леді мала елегантний вигляд у блузці з вишивкою білим по білому та чорних штанах. Справжньою родзинкою образу стала укладка - для Олени створили об'ємну зачіску з боковим проділом. Волосся завили в м'які кучері, а ніжні, але акцентні сережки додали святковості.

Володимир та Олена Зеленські - образи для новорічного фото
Володимир та Олена Зеленські - образи для новорічного фото / фото: instagram.com, Олена Зеленська

На контрасті з луком дружини президент з'явився в чорній лляній вишиванці з синіми та помаранчевими деталями. Зеленський не вперше обирає для фото незвичайні сорочки. Цього разу на візерунку вишиванки були зображені дикі та свійські тварини. Як зазначено на сайті бренду, світ тварин є відображенням людського, а кожна істота відіграє свою роль у космічному порядку речей. Вартість вишиванки - 5 600 гривень.

Вишиванка Володимира Зеленського
Вишиванка Володимира Зеленського / фото: etnodim.ua

"Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам - тим, хто відстояв його не тільки для України, а й для всіх, хто цінує свободу і гідність. Далі разом ідемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам'яттю, рідним словом, надією і вірою. Віримо у мир, боремося за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!", - підписали фото Володимир та Олена Зеленські.

