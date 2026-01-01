"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

Сергій Стерненко привітав Ані Лорак із Новим роком.

Ані Лорак - позиція щодо війни / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Стерненко, скрін із відео

Ані Лорак привітала шанувальників із Новим роком

За що їй подякував Сергій Стерненко

Російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на її рідну Україну, привітала шанувальників із Новим роком. Несподівано на її побажання в Threads відповів відомий український блогер і волонтер Сергій Стерненко.

Лорак записала відео, де побажала своїм слухачам щасливих свят і відзначила символ року - червоного вогняного коня. Примітно, що у своїй новорічній промові вона зробила акцент на прощенні та прийнятті.

"З Новим 2026 роком, мої дорогі! Усе буде здорово! Це наш рік - рік добрих, чуйних, люблячих і працьовитих людей!", - підписала відео Лорак.

Ані Лорак - Новий рік / скрін із відео

Реакція послідувала швидко - Сергій Стерненко перейшов на російську мову і взаємно привітав співачку, іронічно подякувавши за нібито "допомогу" українській армії.

"Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!", - написав Стерненко.

Сергій Стерненко подякував Ані Лорак / скрін із Threads

Слідом за ним у коментарях "подякували" Лорак й інші українські знаменитості: блогерка Тетяна Микитенко, спортивний коментатор Віталій Волочай і гуморист Тарас Стадницький.

"Спасибі за те, що кожен день вкладаєтеся в перемогу України"

"Щиро дякуємо за донати для Азова. Від душі. З новим роком"

"Ми нічого не знаємо про донати на Азов, але координати, які ви нам скидаєте, ще жодного разу нас не підводили"

Українські знаменитості привітали Ані Лорак / скрін із Threads

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

