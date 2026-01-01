'Мир ближче, ніж будь-коли': Стубб приголомшив заявою про мирну угоду

Стубб закликав готуватися до компромісів, що суперечать відчуттю справедливості.

Президент Фінляндії попередив про болючу угоду для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключове із звернення президента Фінляндії:

Мирна угода не буде повністю справедливою

Зараз сторони ближче до миру, ніж будь-коли

Фінляндія продовжить підтримувати Україну

Світ має бути готовим до того, що завершення війни в Україні може супроводжуватися болючими компромісами. Мирна угода між Україною та Росією, ймовірно, не буде повністю справедливою. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у новорічному зверненні до народу.

Стубб наголосив, що Росія веде проти України "агресивну війну", а її дії є "незаконними та аморальними". За словами фінського лідера, зараз сторони перебувають "ближче до миру, ніж будь-коли раніше", проте "ми не можемо бути впевнені, що Росія готова до миру".

"Мир часто є компромісом. Ми повинні бути готові прийняти те, що деякі частини можливої ​​мирної угоди можуть не відповідати нашому почуттю справедливості. Однак ми зробимо все можливе, щоб забезпечити збереження незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Україна є частиною вільної та демократичної Європи. Зараз і в майбутньому", - сказав він.

Стубб запевнив у подальшій підтримці України, збереженні її незалежності та територіальної цілісності та пообіцяв разом із союзниками працювати над тим, щоб Росія більше ніколи не нападала на сусідів. Президент Фінляндії також підкреслив, що відносини його країни з РФ "змінилися назавжди".

"І Фінляндія, і Європа прагнуть мати функціональні та мирні відносини з Росією. Але, зрештою, все залежить від дій Росії... Відносини Фінляндії та Європи зі Сполученими Штатами перебувають у перехідному стані", - додав Стубб.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи справедливий мирний план - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в коментарі Главреду заявив, що мирний план із 20 пунктів не забезпечує справедливого миру для України. За його словами, документ є результатом узгодження української, європейської та американської версії відомих "28 пунктів Віткоффа".

"Справедливий мир для України означав би покарання агресора. Але ці пункти є винагородою агресора, а не покаранням. Це - покарання жертви агресії та примус її йти на поступки", - наголосив він.

Новорічні заяви політиків - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим 2026 роком. Він підкреслив, що Україна прагне закінчення війни, але не здасться, незважаючи на 1407 днів повномасштабного вторгнення РФ.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році прагнутиме миру на землі. Про це він повідомив 31 грудня під час святкування Нового року у своєму маєтку Мар-а-Лаго разом із першою леді Меланією.

Як повідомляв Главред, опівночі 1 січня Володимир Путін привітав громадян Росії з Новим роком, проте користувачі соцмереж звернули увагу на дивні деталі в його відео. Деякі росіяни припустили, що звернення могло бути згенероване штучним інтелектом.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

