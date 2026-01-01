'Такої сильної атаки ще не було': РФ вже добу б'є з повітря по великому місту України

РФ різко посилила інтенсивність атак на Куп’янськ, застосовуючи авіабомби, ракети та РСЗВ для масованих ударів по місту й позиціях українських сил.

Росія вже добу завдає масштабного повітряного удару по Куп'янську / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

Ворог здійснює масовану повітряну атаку на Куп'янськ

Місто обстрілюється вже добу

Російські окупаційні війська вже понад добу завдають масованих ударів різними типами озброєння по місту Куп'янськ на Харківщині. Про це у дописі в Telegram повідомив фахівець з радіозв'язку Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш").

"Вже добу Куп'янськ перебуває під масованим повітряним ударом противника. Такої сильної активності ворога на фронті не пам'ятаю за рік", - вказав він. відео дня

/ Фото: скріншот

Бескрестнов зазначив, що для ударів по місту ворог застосовує керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та ракети.

За його словами, ціль ворога полягає в тому, щоб вже раніше "відпрацьованою" тактикою масованих ударів знищити позиції українських військ.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Чому росіяни націлились на Куп'янськ - думка військового

Як писав Главред, окупація Куп’янська могла б дати російським військам можливість просунутися у напрямку Харкова, а також вийти в тил українських сил, що обороняють Донбас. Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив інспектор прикордонної служби першої категорії прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" В’ячеслав Федорченко.

Він наголосив, що Куп’янський напрямок є надзвичайно важливим у стратегічному плані. Насамперед ідеться про ключову логістичну магістраль і оборонний рубіж, який стримує противника від форсування річки Оскіл. У разі її подолання та захоплення Куп’янська перед ворогом відкривалися б два основні напрямки подальшого наступу.

"Перші двері – це Харків, а другі – безпосередньо захід у тил нашим підрозділам на Донбасі", – пояснив Федорченко.

Бої в Куп'янську - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Воронежі партизани здійснили диверсію, внаслідок якої було повністю порушено залізничне забезпечення російських військ на Куп’янському напрямку. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

Сухопутні війська України оприлюднили кадри нинішнього стану Куп’янська в Харківській області — місто, яке раніше було мирним і затишним, нині лежить у руїнах.

Водночас Міністерство оборони РФ видало відео відходу своїх підрозділів із Куп’янська за нібито підтвердження контролю над містом. На це звернуло увагу видання Astra, зазначивши, що напередодні телеканал Звєзда показав кілька кадрів, які мали створити враження присутності російських військ у місті.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

