РФ завдала масованого удару по Харкову та Дніпру - лунають сильні вибухи, є прильоти

Юрій Берендій
30 вересня 2025, 16:29оновлено 30 вересня, 17:16
Російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Харкову та Дніпру зафіксовано пожежі є поранені серед цивільний, вказали в ОВА.
Вибухи в Дніпрі та Харкові 30 вересня - Росія завдає масованих ударів / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

  • Росія вдарила "Шахедами" по Харкову та Дніпру
  • Внаслідок атаки по Дніпру є поранені

Російські окупаційні війська завдають масованого удару "Шахедами" по Харкову. Відомо про прильоти в кількох районах міста. Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов повідомив, що по Київському району було завдано удару БпЛА типу "Молнія", який влучив у землю, без жертв та руйнувань.

Згодом він заявив про ще одну атаку — попередньо йдеться про удар ворожого ударного безпілотника по місту.

"Над містом ще є ворожі "шахеди" - будьте обережні! Ще один приліт зафіксовано у місті. Попередньо Шевченківський район", - написав Терехов.

Згодом він повідомив про третій, четвертий та п'ятий "приліт" "Шахедів" в місті.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив вибухи в Харкові та закликав громадян залишатися в укриттях до оголошення відбою, адже загроза з повітря зберігається.

Атака на Дніпро

Крім того, як повідомляють ЗМІ, під ударом російських ударних БпЛА опинилось Дніпро.

"За інформацією кореспондентів "Ми-Україна", у місті пролунало чотири вибухи. Після атаки у середмісті піднімається дим", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, в напрямку Дніпра рухалось загалом 7 "Шахедів", загроза ударів російськими дронами по місту триває.

Дивіться відео наслідків удару "Шахедів" по центру Дніпра, яке поширили місцеві пабліки:

/ Фото: скріншот

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару РФ по Дніпру є поранені та зафіксовані пожежі.

"Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку", - написав він у Telegram.

Пізніше Лисак уточнив, що за даними медиків у Дніпрі налічується вже 12 постраждалих. У них зафіксовано осколкові поранення, рвані рани та забої. Більшість потерпілих госпіталізовано, одна людина перебуває у тяжкому стані. Лікарі надають усім необхідну допомогу.

/ Інфографіка: Главред

В чому небезпека нових "Шахедів" - думка експерта

Як писав Главред, оновлені дрони-камікадзе РФ становлять дедалі серйознішу небезпеку для мирного населення, заявив у коментарі 24 каналу аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.

Він зазначив, що Росія вдосконалює "Шахеди", обладнуючи їх камерами та штучним інтелектом із системою машинного зору. Проблема полягає в тому, що такі безпілотники фактично некеровані й не здатні відрізнити військові об’єкти від цивільних.

"Вони просто дають інформацію „Шахеду" чи іншому безпілотнику летіти 200 кілометрів та бити по усьому, що зустрінеться на його шляху. Ми це бачили у Сумах, коли дрони били по автобусах. Так вони тестують безпілотники, і це, дійсно, небезпечно", — заявив Репке.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни готують чергову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України, імовірно, інтенсивність ударів зросте вже після 10 жовтня. Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, закликавши українців бути готовими до можливих відключень світла.

Військовий експерт Олег Жданов додав, що масштабний масований обстріл може відбутися протягом 7–10 днів. Водночас він зазначив, що ворогу буде складно повторювати подібні атаки у короткі терміни, хоча росіяни активно вдосконалюють тактику ударів по українських об’єктах.

У ніч на 30 вересня окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині. У селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома малолітніми дітьми, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

