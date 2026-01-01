Зеленський розкрив деталі нових переговорів щодо миру - який наступний крок

Зеленський підсумував результати переговорів України з європейськими та американськими партнерами, окресливши подальші кроки для досягнення миру.

https://glavred.net/war/zelenskiy-raskryl-detali-novyh-peregovorov-po-miru-kakoy-sleduyushchiy-shag-10728731.html Посилання скопійоване

Зеленський розкрив деталі нових переговорів щодо миру / Колаж:Гларед, фото: скріншот з відео, Рустем Умєров/Telegram

Про що сказав Зеленський:

Україна хоче відновити процес обмінів військовополоненими з Росією

Наступного тижня відбудуться ряд зустрічей щодо гарантій безпеки для України та завершення війни

Президент України Володимир Зеленський розкрив результати переговорів української делегації з представниками країн Європи та США щодо закінчення війни. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

Зеленський повідомив, що сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров проводить низку зустрічей у Туреччині — спочатку з главою турецького МЗС, а згодом із представниками розвідки. Ключовою темою перемовин є відновлення обмінів, над чим Україна активно працює напередодні нового року.

відео дня

"Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити", - вказав він.

Президент також зазначив, що Умєров щоденно підтримує контакт з американською командою та європейськими партнерами. Паралельно готуються нові формати взаємодії й важливі міжнародні зустрічі.

Крім того, 3 січня в Україні запланована зустріч радників з питань національної безпеки, яка стане першою такою подією на українській території, присвяченою темі миру. Участь підтвердили 15 країн, а також представники європейських інституцій і НАТО, при цьому американська сторона долучиться онлайн.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

/ Фото: скріншот

5 січня відбудеться зустріч військового рівня — зберуться начальники генеральних штабів, де основну увагу приділять гарантіям безпеки для України.

"Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі, на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей", - вказав Зеленський.

Президент України додав, що 6 січня заплановані переговори на рівні лідерів європейських держав і країн Коаліції охочих. Україна готується до них з метою посилення підтримки та досягнення більшої політичної визначеності щодо гарантій безпеки й майбутньої мирної угоди.

"Дякую всім, хто нам допомагає", - резюмував глава держави.

Яку пастку готує Путін для Трампа - думка експерта

Як писав Главред, Росія прагне значно більшого, ніж формальна капітуляція України, адже стратегічною метою Кремля є послаблення Сполучених Штатів. Таку оцінку озвучив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він зазначив, що Путін і російське керівництво бачать серйозну можливість скористатися президентством Дональда Трампа для подальшого ослаблення США.

На його думку, імітація переговорного процесу щодо України може стати одним із важелів тиску на Вашингтон через використання особистих вразливостей Трампа, зокрема його нарцисизму та прагнення до популярності й матеріальної вигоди. Метою такої тактики є дестабілізація ситуації в самих Сполучених Штатах, посилення внутрішнього хаосу та провокування глибокого протистояння, яке може набути рис внутрішнього конфлікту.

"Коли США будуть ослаблені внаслідок хибної політики Трампа, РФ отримає нове вікно можливостей для просування своїх інтересів - не тільки в Україні, а й у Європі, і в інших частинах світу", - пояснив експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейські держави, які готові долучитися до військової складової так званої коаліції охочих, розглядають можливість направлення в Україну до 15 тисяч своїх військовослужбовців упродовж перших шести місяців після завершення бойових дій. Про це пише Welt, посилаючись на джерела в Брюсселі.

Водночас частина європейських лідерів і керівників урядів і далі ставиться з недовірою до Дональда Трампа. Вони рекомендували Володимиру Зеленському бути максимально обачним напередодні зустрічі з президентом США. Про це йдеться у стенограмі відеоконференції між європейськими політиками та главою української держави, яку отримало видання Spiegel.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що без подальшої підтримки Сполучених Штатів Україна не матиме змоги здобути перемогу у війні проти Росії. Він заявив про це в інтерв’ю Fox News.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред