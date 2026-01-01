"Є кандидат у наступники Путіна": розкрито сценарій перевороту в РФ

Внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде досить небезпечною для Володимира Путіна, вважає Ігор Ейдман.

https://glavred.net/world/est-kandidat-v-preemniki-putina-raskryt-scenariy-perevorota-v-rf-10728665.html Посилання скопійоване

Ігор Ейдман назвав наступника Володимира Путіна / Facebook Ейдман, скріншот

Важливе:

Ситуація у 2026 році в РФ буде досить небезпечною для Путіна

Невдоволення Путіним у його власному оточенні наростатиме

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від ідеї заморозки війни за нинішньою лінією фронту і зробив ставку на військовий наступ, заявив російський опозиціонер Ігор Ейдман.

"Він намагається "продати" обіцянку швидкої перемоги як своїм партнерам у світі, зокрема Трампу, так і російській еліті. Уже найближчими місяцями всім їм стане зрозуміло, що привид перемоги знову втік від Путіна. Тоді у російського диктатора почнуться серйозні неприємності", - пише він у Facebook.

відео дня

Експерт вважає, що внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде також досить небезпечною для Путіна.

"Російська верхівка мріяла про якийсь "договорняк" із Трампом, який дозволив би вискочити з невдалої війни на вигідних для Росії умовах. І Трамп запропонував у році, що минає, такий варіант закінчення війни. Але Путін зажадав усього й одразу, фактично наполягав на тому, щоб Трамп просто примусив Україну до капітуляції. Виявилося, що американський президент просто нездатний це зробити. У результаті омріяного російською верхівкою заморожування війни не вийшло. І винен у цьому Путін, який вважає себе великим полководцем, остаточно збожеволів на грі у "війнушку" і просто не може зупинитися", - зазначає він.

При цьому, на його переконання, невдоволення Путіним у його власному оточенні буде тільки наростати.

"Я не виключаю, що вже наступного року є гіпотетичні шанси на переворот у Росії. У російської правлячої еліти є вже і кандидат у наступники Путіна. Це Дмитро Козак. Він пов'язаний як із пітерською частиною, з якої вийшов, так і з московською частиною верхівки (друг і партнер Собяніна і Євтушенкова). Наприкінці року йому активно створювали і вкидали в ЗМІ імідж противника війни і реформатора. Це випадковістю бути не може. Судячи з усього, вже зараз його готують до того, щоб він вів переговори із Заходом про зняття санкцій і відновлення відносин як представник "нової антивоєнної Росії, яка реформується" (російській політеміграції - терміново закотити губу)", - додав Ейдман.

Думка експерта про бунт у РФ

Георгій Тука поділився своєю думкою про ймовірність внутрішнього бунту в країні-агресорі - Росії. Він зазначив, що в теорії опір з боку еліт можливий, однак за останні роки, і особливо протягом двох останніх, Володимир Путін і його оточення послідовно і досить результативно придушували будь-які прояви незгоди. У підсумку, за його словами, в державі практично зникла дієва опозиція.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Більше новин:

Про персону: Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред