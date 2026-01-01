Рус
У РФ прильоти після масованих ударів: горять нафтобази у двох областях

Олексій Тесля
1 січня 2026, 08:18
Опубліковані в соцмережах відеозаписи демонструють потужне задимлення і яскраве світіння над місцем події.
Під удар потрапив Ільський НПЗ / t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Атаковано нафтосховище в місті Людиново Калузької області
  • Під удар також потрапив Ільський НПЗ

У новорічну ніч на території Росії сталися загоряння одразу на двох промислових об'єктах унаслідок атак.

Йдеться про нафтосховище в місті Людиново Калузької області та нафтопереробний завод у селищі Ільський Краснодарського краю.

Подробиці ударів по НПЗ у РФ

Як ідеться в повідомленнях російських джерел, причиною інцидентів стали атаки безпілотників:

  • Інформація про пожежу на нафтобазі в Людиновому почала з'являтися в мережі ще ввечері 31 грудня - буквально за кілька хвилин до настання нового року.
  • Зі свого боку, удар по підприємству в Краснодарському краї області стався вже 1 січня.

Опубліковані в соцмережах відеозаписи демонструють потужне задимлення і яскраве світіння над місцем події, помітне здалеку.

Під удар також потрапив Ільський НПЗ. На кадрах, поширюваних у мережі, видно сильну заграву, що освітлює нічний горизонт. Варто зазначити, що цей завод раніше вже не раз ставав об'єктом атак безпілотних літальних апаратів.

Експерти про удари вглиб РФ

Удари українських безпілотників по об'єктах російської нафтопереробки призвели до збоїв у забезпеченні ринку паливом і стали причиною подорожчання бензину на внутрішньому ринку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що виникла нестача палива збільшить фінансове навантаження як на бізнес, так і на громадян, а в перспективі може сприяти прискоренню інфляції в країні.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

16:57

Долар і євро різко подешевшали на початку року: новий курс валют на 1 січня

16:27

"Ми хочемо влаштувати бій": Усик назвав терміни нового поєдинку

15:46

Трамп обізвав Келлога "ідіотом" через слова про Зеленського - що він сказав

15:34

"Ніж у серце": близький друг Каменських розкрив справжнє бажання пари

15:32

Життя трьох знаків зодіаку різко зміниться на краще: до кого йде щастя

15:13

Magic Brothers презентували оновлену програму новорічного циркового шоу: левітація, акробатика і святкова магія

14:57

Хворі та безграмотні: Коордштаб уперше назвав кількість полонених росіян в Україні

14:55

За день до Нового року ціни рвонули вгору: в Украні подорожчали базові продукти

14:52

Українцям пояснили, чому не варто казати "з прошедшим" і "з наступаючим"

14:31

Висихає на очах: 82-річна Регіна Дубовицька налякала Мережу

