У РФ прильоти після масованих ударів: горять нафтобази у двох областях

Опубліковані в соцмережах відеозаписи демонструють потужне задимлення і яскраве світіння над місцем події.

Під удар потрапив Ільський НПЗ / t.me/exilenova_plus

Головне:

Атаковано нафтосховище в місті Людиново Калузької області

Під удар також потрапив Ільський НПЗ

У новорічну ніч на території Росії сталися загоряння одразу на двох промислових об'єктах унаслідок атак.

Йдеться про нафтосховище в місті Людиново Калузької області та нафтопереробний завод у селищі Ільський Краснодарського краю.

відео дня

Подробиці ударів по НПЗ у РФ

Як ідеться в повідомленнях російських джерел, причиною інцидентів стали атаки безпілотників:

Інформація про пожежу на нафтобазі в Людиновому почала з'являтися в мережі ще ввечері 31 грудня - буквально за кілька хвилин до настання нового року.

Зі свого боку, удар по підприємству в Краснодарському краї області стався вже 1 січня.

Опубліковані в соцмережах відеозаписи демонструють потужне задимлення і яскраве світіння над місцем події, помітне здалеку.

/ Главред

Під удар також потрапив Ільський НПЗ. На кадрах, поширюваних у мережі, видно сильну заграву, що освітлює нічний горизонт. Варто зазначити, що цей завод раніше вже не раз ставав об'єктом атак безпілотних літальних апаратів.

Дивіться відео: удари по НПЗ у РФ

/ Скріншот

Експерти про удари вглиб РФ

Удари українських безпілотників по об'єктах російської нафтопереробки призвели до збоїв у забезпеченні ринку паливом і стали причиною подорожчання бензину на внутрішньому ринку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що виникла нестача палива збільшить фінансове навантаження як на бізнес, так і на громадян, а в перспективі може сприяти прискоренню інфляції в країні.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

