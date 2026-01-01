У РФ прильоти після масованих ударів: горять нафтобази у двох областях

Головне:
- Атаковано нафтосховище в місті Людиново Калузької області
- Під удар також потрапив Ільський НПЗ
У новорічну ніч на території Росії сталися загоряння одразу на двох промислових об'єктах унаслідок атак.
Йдеться про нафтосховище в місті Людиново Калузької області та нафтопереробний завод у селищі Ільський Краснодарського краю.
Подробиці ударів по НПЗ у РФ
Як ідеться в повідомленнях російських джерел, причиною інцидентів стали атаки безпілотників:
- Інформація про пожежу на нафтобазі в Людиновому почала з'являтися в мережі ще ввечері 31 грудня - буквально за кілька хвилин до настання нового року.
- Зі свого боку, удар по підприємству в Краснодарському краї області стався вже 1 січня.
Опубліковані в соцмережах відеозаписи демонструють потужне задимлення і яскраве світіння над місцем події, помітне здалеку.
Під удар також потрапив Ільський НПЗ. На кадрах, поширюваних у мережі, видно сильну заграву, що освітлює нічний горизонт. Варто зазначити, що цей завод раніше вже не раз ставав об'єктом атак безпілотних літальних апаратів.
Дивіться відео: удари по НПЗ у РФ
Експерти про удари вглиб РФ
Удари українських безпілотників по об'єктах російської нафтопереробки призвели до збоїв у забезпеченні ринку паливом і стали причиною подорожчання бензину на внутрішньому ринку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що виникла нестача палива збільшить фінансове навантаження як на бізнес, так і на громадян, а в перспективі може сприяти прискоренню інфляції в країні.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
Інші новини:
- Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює тільки на 50%
- Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізналися, чи зачепило маєток
- Вперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами Калібр
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред