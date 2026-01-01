Замість Путіна штучний інтелект: росіяни запідозрили диктатора в обмані

Головне:
Кремлівський диктатор Володимир Путін опівночі 1 січня опублікував відео, у якому привітав жителів країни-агресорки Росії з Новим роком. Однак деякі росіяни відчули себе обманутими.
Останні кілька годин у соцмережах вони активно обговорюють, чи справді очільник РФ звертався до них, чи це було згенероване за допомогою штучного інтелекту привітання.
Чому росіяни думають, що привітання несправжнє
Жителі РФ у соцмережах навели кілька аргументів, чому привітання Путіна може бути насправді створене за допомогою ШІ. Відповідні скріншоти опублікував Telegram-канал "Украина 365".
Росіяни зауважили, що під час звернення голова Путіна рухається "ніби окремо від тулуба", а рукава пальто виглядають ніби пусті. Крім того диктатор продовжив говорити в 00:01 і не сказав, що "рік був тяжким", як він це робить щороку.
Скандал зі зверненням Путіна стається не вперше
Главред писав, що у 2023 році на відеозвернення кремлівського диктатора до учасників саміту БРІКС звернули увагу в Головному управлінні розвідки МО України.
Очільник відомства Кирило Буданов переконував, що його записував не сам Путін, а його двійник. При цьому глава ГУР не виключив, що господар Кремля не з'являється на публіці через погіршення стану свого здоров'я.
Провали Путіна - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, ймовірно, був присутній не сам Володимир Путін, а його двійник.
Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявляв, що в кремлівського диктатора точно є двійники, але сам він все ще живий.
У 2023 році з'ясувалося, що пряма лінія і прес-конференція російського диктатора Володимира Путіна були заздалегідь зрежисовані, заявив психолог і експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.
