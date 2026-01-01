Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Замість Путіна штучний інтелект: росіяни запідозрили диктатора в обмані

Анна Косик
1 січня 2026, 16:51
1681
Мережа "гудить" від обговорення росіянами новорічного привітання Путіна.
Путин
Новорічне звернення Путіна спантеличило деяких росіян / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Росіяни вважають, що на Новий рік їх вітав не Путін
  • У Мережі виявили багато доказів того, що диктатор на привітанні несправжній

Кремлівський диктатор Володимир Путін опівночі 1 січня опублікував відео, у якому привітав жителів країни-агресорки Росії з Новим роком. Однак деякі росіяни відчули себе обманутими.

Останні кілька годин у соцмережах вони активно обговорюють, чи справді очільник РФ звертався до них, чи це було згенероване за допомогою штучного інтелекту привітання.

відео дня

Чому росіяни думають, що привітання несправжнє

Жителі РФ у соцмережах навели кілька аргументів, чому привітання Путіна може бути насправді створене за допомогою ШІ. Відповідні скріншоти опублікував Telegram-канал "Украина 365".

Поздравление Путина ШИ
Росіяни активно обговорюють новорічне звернення Путіна / фото: скріншот

Росіяни зауважили, що під час звернення голова Путіна рухається "ніби окремо від тулуба", а рукава пальто виглядають ніби пусті. Крім того диктатор продовжив говорити в 00:01 і не сказав, що "рік був тяжким", як він це робить щороку.

Поздравление Путина ШИ
Росіяни активно обговорюють новорічне звернення Путіна / фото: скріншот

Скандал зі зверненням Путіна стається не вперше

Главред писав, що у 2023 році на відеозвернення кремлівського диктатора до учасників саміту БРІКС звернули увагу в Головному управлінні розвідки МО України.

Очільник відомства Кирило Буданов переконував, що його записував не сам Путін, а його двійник. При цьому глава ГУР не виключив, що господар Кремля не з'являється на публіці через погіршення стану свого здоров'я.

Провали Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, ймовірно, був присутній не сам Володимир Путін, а його двійник.

Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявляв, що в кремлівського диктатора точно є двійники, але сам він все ще живий.

У 2023 році з'ясувалося, що пряма лінія і прес-конференція російського диктатора Володимира Путіна були заздалегідь зрежисовані, заявив психолог і експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін штучний інтелект Путін новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

17:59Економіка
"Такої сильної атаки ще не було": РФ вже добу б'є з повітря по великому місту України

"Такої сильної атаки ще не було": РФ вже добу б'є з повітря по великому місту України

17:18Війна
Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

14:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

У "Щедрику" приховане праукраїнське слово - історик розкрив його забуте значення

У "Щедрику" приховане праукраїнське слово - історик розкрив його забуте значення

Останні новини

18:19

"Є два сценарії": що насправді стоїть за виставою з "дронами на резиденцію Путіна" ексклюзив

17:59

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

17:43

Наїсться вся сім'я: простий рецепт смачних котлет без грама м'яса

17:18

"Такої сильної атаки ще не було": РФ вже добу б'є з повітря по великому місту України

17:08

Легендарний Роберт Де Ніро заговорив українською - зворушливе відеоВідео

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січніЦіни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
16:51

Замість Путіна штучний інтелект: росіяни запідозрили диктатора в обмані

16:36

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

16:35

Путін готовий "обміняти" Україну для закінчення війни - що отримають США натомість

16:32

Один вид м'яса стає делікатесом, інший - дешевшає: що буде з цінами у січні

Реклама
15:37

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

15:37

Трамп у новорічну ніч назвав головну ціль на 2026 рік

15:33

Ціни різко підуть угору: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

15:31

"Дорога до Атлантиди": вчені на дні океану виявили унікальну знахідкуВідео

14:55

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

14:52

ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

14:39

Ціни піднімуть ще вище: експерт попередив про подорожчання базового продукту

14:26

"Є кандидат у наступники Путіна": розкрито сценарій перевороту в РФ

14:24

Ціни перестануть рости: який популярний продукт почне дешевшати вже у січні

13:51

Непублічна Ротару зворушливо привітала українців із Новим роком - як це було

13:42

Як українці раніше знаходили золото і скарби: розкрито ритуал, який гарантував успіхВідео

Реклама
13:22

Три області під ударами: названо регіони України, яким загрожує "блекаут"

13:21

Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомоФото

13:19

Загинуло багато тварин, поранені леви: росіяни вдарили по екопарку під Харковом

13:14

"На знак протесту": спливла правда про справжню позицію Алли Пугачової

12:42

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

12:32

Справжній шок для гризунів: один простий інгредієнт "вимітає" мишей миттєвоВідео

12:24

У Росії є хитра ціль: ЗМІ з'ясували, для чого ворог посилює атаки на Одесу

12:15

Коли можуть скасувати графіки відключень світла - з'явився реалістичний прогноз

12:00

У Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію Путіна

11:45

Україну атакувала сильна магнітна буря: коли вона досягне більшої потужності

11:37

Розширюють логістичні коридори: ЗСУ повідомили про серйозну операцію на Донеччині

11:37

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

11:26

У ЦРУ "розкусили" фейк РФ про атаку на резиденцію Путіна: ЗМІ дізналися деталі

11:03

РФ прискорює наступ на фронті: в ISW повідомили про небезпечні маневри ворога

11:01

"Ну Голлівуд": Сергій Танчинець розсекретив весілля і показав наречену в міні

10:31

Олена Зеленська здивувала зачіскою для новорічного фото з президентом - деталі

10:28

Вибухи і "прильоти" в 15 районах: РФ вдарила по Україні сотнями безпілотників

10:15

Зібрали вражаючу суму: хто став переможцем "Танців з зірками"

09:24

Сильні пожежі в місцях "прильотів": РФ масовано вдарила по двох областяхФото

08:18

У РФ прильоти після масованих ударів: горять нафтобази у двох областяхВідео

Реклама
08:10

Буратіно з Білого домуПогляд

06:10

Чи братимуть США участь у потенційній війні проти Ірану або лише дозволять це Ізраїлю?Погляд

05:38

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

04:51

Мікрохвильовка не потрібна: хитрий спосіб, як швидко розм'якшити масло

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хом'яка за 51 секунду

03:30

Білі чи коричневі: які яйця справді кращі та корисніші

02:46

Небезпечно для труб: який алкоголь не можна виливати в раковину

02:26

Ціни рвануть вгору: як зміниться вартість борщового набору в 2026 році

01:55

Що насправді означають цифри на батареї: простий спосіб зекономити на опаленні

01:30

"Це такі ревнощі": Бурмака розкрила деталі стосунків із загадковим коханим

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти