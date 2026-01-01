Рус
"Є два сценарії": що насправді стоїть за виставою з "дронами на резиденцію Путіна"

Руслан Іваненко
1 січня 2026, 18:19
Експерт пояснив, як фейкова історія про дрони стала інструментом тиску Росії на Захід.
'Є два сценарії': що насправді стоїть за виставою з
Чому Кремль вигадав атаку дронів і як це пов’язано з переговорами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • РФ заявила про "атаку дронів" без доказів
  • Пізніше Кремль оприлюднив фейкову мапу
  • Переговори щодо війни фактично на паузі

Після двосторонніх переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським Росія вдалася до чергової інформаційної провокації, заявивши про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Про справжні мотиви Москви та перспективи переговорного процесу щодо завершення війни в Україні у 2026 році в інтерв’ю Главреду розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Переговорний процес фактично поставлений на паузу

За його словами, переговорний процес наразі фактично поставлений на паузу до наступного раунду. Водночас Кремль, на думку експерта, зосередиться на двох ключових напрямках: ескалації бойових дій в Україні та тиску на східний фланг НАТО, а також спробах "переманити" Дональда Трампа через різноманітні бізнес-пропозиції.

Кремль намагається домогтися зняття санкцій

"Логіка Кремля проста: Трамп має почати знімати санкції, принаймні американські, і розпочати бізнес із Росією, фактично ігноруючи війну в Україні та загрози для НАТО", — пояснив Жовтенко.

Експерт наголосив, що у разі успіху такої стратегії так званий мирний процес втратить актуальність і буде повністю згорнутий. Якщо ж росіянам не вдасться досягти бажаного, вони тимчасово "відпустять" ситуацію, намагаючись вичавити з неї максимум, а згодом знову повернуться з мирними ініціативами — особливо після болючих ударів по російських енергетичних гігантах.

"Росія знову говоритиме, що хоче миру, а Трамп — Нобелівської премії миру, і що вони готові його в цьому підтримати. Але за умови, що тиск буде вже не символічним, а конкретним — на Україну та Європу", — зазначив експерт.

Європі варто діяти без очікування США

Жовтенко окреслив два базові сценарії розвитку подій, підкресливши, що вирішальним фактором стане позиція європейських країн. Він переконаний, що Європі варто перестати озиратися на Трампа на операційному рівні та діяти самостійно.

"Якщо у коаліції рішучих є план розгортання стабілізаційних сил в Україні, його потрібно реалізовувати вже зараз, не чекаючи домовленостей Трампа з Росією", — заявив він.

На думку експерта, очікування, що Трамп виконає обіцянку швидко припинити бойові дії, є ілюзорними. Натомість ситуація може змінитися лише тоді, коли Європа поставить США перед фактом готовності до конкретних дій — із розміщеними силами, моніторинговими місіями та чітким планом безпеки.

"Питання зараз не в Трампі. Питання — у лідерах коаліції рішучих і їхній готовності брати відповідальність", — підсумував Тарас Жовтенко.

Заяви Путіна про війну

Раніше Володимир Путін заявляв, що якщо Україна не погодиться "завершувати справу миром", Росія вирішить це питання силовим шляхом. Він також зазначив, що через швидкість українського наступу "зацікавленість РФ у виведенні ЗСУ" з окупованих територій "зведена до нуля".

Атака на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимир Путіна у Новгородській області.

Крім того,

Крім того, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час останньої розмови президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність із Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об’єктах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію. За його словами, таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

Читайте також:

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

війна в Україні Володимир Путін атака дронів Переговори про припинення вогню Тарас Жовтенко
