Ціни перестануть рости: який популярний продукт почне дешевшати вже у січні

Експерт розповів, як змінювалися ціни на м’ясо протягом року та чого очікувати від вартості свинини після зимових свят.

Ціни на свинину - як з міняться ціни на м'ясо після Нового року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Марчук:

Зараз ціна на свинину в Україні залишається стабільною

Після Нового року варто очікувати на зменшення ціни

Ціни на свинину в Україні протягом початку зими перебували на стабільному рівні з незначним здорожчанням перед Новим роком. Однак, вже на початку 2026 року варто очікувати на певний спад. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"На м'ясну продукцію у нас зараз більш-менш стабільна ціна. Ціни на свинину дещо зросли протягом року, а напередодні зимових свят ще трохи підскочили", - зазначив він. відео дня

Марчук зазначив, що у другій половині січня, найімовірніше, вартість свинини перестане зростати і може навіть почати знижуватися.

Як зміниться ціна на м'ясо в 2026 році - прогноз експерта

Як писав Главред, у січні 2026 року на українському ринку м’яса та м’ясної продукції прогнозується традиційне сезонне підвищення цін, спричинене зростанням попиту. За оцінками аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максима Гопки, подорожчання може становити близько 5–7%.

Він також зазначив, що ціни на свинину, ймовірно, залишатимуться більш-менш стабільними завдяки імпортним поставкам, які покривають внутрішній попит, тоді як вартість яловичини може й надалі зростати через нестачу поголів’я.

"Незважаючи на достатню пропозицію тваринного білка на внутрішньому ринку, на кінцеву вартість продукції тиснутимуть відключення електроенергії та поступове збільшення вартості кормів, зокрема соняшникового шроту, що безпосередньо впливає на собівартість курятини", - додає він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після періоду рекордно дешевих овочів борщового набору, що став можливим завдяки хорошому врожаю та м’якій погоді, після Нового року слід готуватися до помітного підвищення їх вартості, зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

З початком січня в українських супермаркетах подорожчає низка популярних товарів, серед яких і соняшникова олія, повідомив економіст Володимир Чиж.

Водночас після святкового ажіотажу споживачів очікують і позитивні зміни, адже попри загальну тенденцію до зростання цін, у січні та лютому 2026 року молочна продукція може суттєво подешевшати, прогнозує Денис Марчук.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

