Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру

Юрій Берендій
30 вересня 2025, 18:36оновлено 30 вересня, 23:06
Після удару російських дронів по Дніпру Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії та підкреслив необхідність спільного захисту від загроз.
Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру
Удар по Дніпру 30 вересня - кількість постраждалих зросла, є загиблий / Колаж Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни завдали нахабного удару по Дніпру
  • Санкції мають ставати боліснішими для Росії
  • Внаслідок атаки на Дніпро є загиблий та поранені

Вдень, 30 вересня, російські окупаційні війська завдали нахабного удару по цивільній інфраструктурі Дніпра. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

За словами Зеленського, у Дніпрі після удару російських дронів працюють рятувальники та всі комунальні й екстрені служби.

"Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі", - наголосив він.

На цей час відомо про понад 10 постраждалих, кожному надають необхідну медичну допомогу.

"Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора. І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить", - резюмував президент.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під час атаки на Дніпро загинула одна людина, ще 20 отримали поранення.

"У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені. Працюють всі служби. Долають наслідки ворожого терору", - повідомив він у Telegram.

Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру
/ Інфографіка: Главред

Чи вплине посилення ударів по Україні на плани щодо розміщення західних військ в Україні - думка експерта

Як писав Главред, посилення атак Росії на Україну не вплине на плани Заходу щодо розгортання сил стримування, повідомив військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов. Він зазначив, що союзники поки не визначилися з термінами появи своїх військ на українській території, тож сподіватися на швидкі дії партнерів наразі не доводиться.

"Жодним чином не вплинуть, тому що плани Європи лише на папері. Наші союзники досі не досягли згоди щодо ключового питання: коли саме будуть розміщені ці умовні сили. Тоді, коли буде перемир'я? Чи після підписання мирної угоди? Відповіді я так і не почув. У різних європейських країн та їхніх політиків своє бачення ситуації, а їхні позиції не збігаються", - зазначив Жирохов.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 вересня російські окупанти завдали масованих ударів "Шахедами" по Харкову, прильоти зафіксовані у кількох районах міст. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Військовий експерт Олег Жданов попереджає, що новий масштабний ракетно-дроновий удар по Україні може відбутися в будь-який момент.

За даними начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната, 28 вересня внаслідок комбінованої атаки РФ зафіксовано прямі влучання дронів та п’яти різних типів ракет.

Інші новини:

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

