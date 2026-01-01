Рус
Трамп у новорічну ніч назвав головну ціль на 2026 рік

Руслана Заклінська
1 січня 2026, 15:37
154
Новий рік Трамп зустрів на прийомі разом із першою леді Меланією.
Дональд Трамп з Меланією на урочистому прийомі в Мар-а-Лаго / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Головна мета Трампа на 2026 рік - досягнення миру
  • Новий рік Трамп зустрів на прийомі разом із першою леді Меланією
  • Під час святкування відбувся благодійний аукціон

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році прагнутиме досягнення миру у світі. Про це він повідомив увечері 31 грудня під час спілкування з журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго, пише Clash Report.

Трамп відсвяткував Новий рік на урочистому прийомі у своїй резиденції Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида. На захід американський лідер прибув у супроводі першої леді Меланії Трамп.

відео дня

Під час спілкування з пресою Трамп був лаконічним щодо своїх планів на прийдешній рік. На запитання журналістки про його основну новорічну ціль, президент відповів: "Мир на землі".

Водночас президент США уникнув відповіді на запитання щодо можливої участі американських військових у війні в Україні. На це він лише посміхнувся та подякував представникам ЗМІ, не коментуючи тему детальніше.

За даними The New York Post, під час святкування відбувся благодійний аукціон. Картину із зображенням Ісуса, створену просто під час заходу, продали за 2,75 млн доларів. Половину коштів передадуть дитячій лікарні St. Jude, решту - місцевому офісу шерифа.

Серед почесних гостей вечора був прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу разом із дружиною.

Коли розпочнуться серйозні мирні переговори - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в коментарі Главреду заявив, що поточні багатосторонні консультації між Росією, Україною та США щодо припинення війни мають радше формальний характер і не здатні привести до реального результату. За словами експерта, головна проблема полягає у складі учасників переговорів і самому форматі зустрічей.

Експерт вважає, що реальні переговори можливі не раніше 2026 року і лише за збігу кількох умов. Головні умови - серйозне виснаження ресурсів Росії, тиск з боку можливої адміністрації Дональда Трампа та вимушені поступки України.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - припустив Горбач.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа з Зеленським 28 грудня - новини за темою

Нагадаємо, 28 грудня у Флориді відбулася зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського. Перемовини тривали понад дві з половиною години, після чого обговорення продовжили у форматі відеоконференції з європейськими лідерами.

За підсумками перемовин Дональд Трамп заявив, що бачить усі передумови для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, російський диктатор Володимир Путін "серйозно налаштований на мир", а Україна може розраховувати на "міцні" гарантії безпеки за підтримки європейських країн.

Як повідомляв Главред, адміністрації Дональда Трампа загострився конфлікт щодо політики стосовно України. За даними The New York Times, напруга зросла після того, як Кіт Келлог публічно підтримав Володимира Зеленського, що суперечило заявам Трампа.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Трамп у новорічну ніч назвав головну ціль на 2026 рік

