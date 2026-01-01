Рус
Легендарний Роберт Де Ніро заговорив українською - зворушливе відео

Христина Трохимчук
1 січня 2026, 17:08
135
Зірка фільмів "Хрещений батько 2" і "Таксист" привітав Україну з Новим роком.
Роберт Де Ніро
Роберт Де Ніро звернувся до українців / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтеся:

  • Роберт Де Ніро записав відеозвернення до українців
  • Що він сказав

Легендарний актор Роберт Де Ніро записав особливе звернення до українців і привітав їх із Новим роком. Зірка фільмів "Хрещений батько 2" і "Таксист" захопився мужністю українського народу. Відео з'явилося на сторінці Ukraine WOW в Instagram.

У своєму привітанні актор від імені себе і своєї сім'ї побажав українцям провести Новий рік у мирі, спокої та благополуччі.

відео дня

"У цей святковий сезон ми з моєю сім'єю бажаємо вам благополуччя, радості, безпеки, свободи і миру. З любов'ю", - сказав Роберт.

Роберт Де Ніро
Роберт Де Ніро перейшов на українську мову / скрін із відео

Особливим моментом звернення став перехід Де Ніро на українську мову. Знаменитість перейшла на неї наприкінці відео та вимовила фразу, яку знає кожен українець.

"Слава Україні!", - підсумував актор.

Українські шанувальники Де Ніро тепло відгукнулися на привітання актора і взаємно побажали йому щастя в новому році.

"Неперевершений! Героям Слава!"

"Бути справжнім актором - це важка праця! Але бути людиною при цьому - це любов"

"Вражаюче! Дякую за підтримку!"

Як Роберт Де Ніро підтримує Україну

З 2024 року актор Роберт Де Ніро став офіційним послом United24. Кінозірка допомагає збирати кошти на медичну допомогу, відновлення та оборонні потреби України, використовуючи свій світовий вплив для залучення донатів. Разом із понад 30 світовими знаменитостями (серед яких Катрін Деньов, Imagine Dragons, Стівен Фрай) він записав відеозвернення, щоб нагадати світові, що Україна все ще потребує допомоги та підтримки.

Також фанати з нетерпінням чекають на 8 серію 5 сезону "Дивні дива". У фінальному сезоні глядачі могли спостерігати за різноманітними персонажами та драматичним розвитком їхніх історій на тлі військового карантину в Гоукінсі 1987 року.

Також фанати з нетерпінням чекають на 8 серію 5 сезону "Дивні дива". У фінальному сезоні глядачі могли спостерігати за різноманітними персонажами та драматичним розвитком їхніх історій на тлі військового карантину в Гоукінсі 1987 року.

Хто такий Роберт Де Ніро?

Роберт Де Ніро - американський актор, продюсер і режисер. Найбільш відомий своєю роботою в кримінальних фільмах, трилерах і співпрацею з режисером Мартіном Скорсезе. Лауреат премій "Золотий глобус" (1981, 2011) і "Оскар" (1975, 1981), повідомляє Вікіпедія. Відомі фільми за участю Де Ніро: "Хрещений батько 2", "Таксист", "Одного разу в Америці", "Славні хлопці".

