Легендарний Роберт Де Ніро заговорив українською - зворушливе відео

Зірка фільмів "Хрещений батько 2" і "Таксист" привітав Україну з Новим роком.

Роберт Де Ніро звернувся до українців / колаж: Главред, фото: imdb.com

Роберт Де Ніро записав відеозвернення до українців

Що він сказав

Легендарний актор Роберт Де Ніро записав особливе звернення до українців і привітав їх із Новим роком. Зірка фільмів "Хрещений батько 2" і "Таксист" захопився мужністю українського народу. Відео з'явилося на сторінці Ukraine WOW в Instagram.

У своєму привітанні актор від імені себе і своєї сім'ї побажав українцям провести Новий рік у мирі, спокої та благополуччі.

"У цей святковий сезон ми з моєю сім'єю бажаємо вам благополуччя, радості, безпеки, свободи і миру. З любов'ю", - сказав Роберт.

Роберт Де Ніро перейшов на українську мову / скрін із відео

Особливим моментом звернення став перехід Де Ніро на українську мову. Знаменитість перейшла на неї наприкінці відео та вимовила фразу, яку знає кожен українець.

"Слава Україні!", - підсумував актор.

Українські шанувальники Де Ніро тепло відгукнулися на привітання актора і взаємно побажали йому щастя в новому році.

"Неперевершений! Героям Слава!"

"Бути справжнім актором - це важка праця! Але бути людиною при цьому - це любов"

"Вражаюче! Дякую за підтримку!"

Як Роберт Де Ніро підтримує Україну

З 2024 року актор Роберт Де Ніро став офіційним послом United24. Кінозірка допомагає збирати кошти на медичну допомогу, відновлення та оборонні потреби України, використовуючи свій світовий вплив для залучення донатів. Разом із понад 30 світовими знаменитостями (серед яких Катрін Деньов, Imagine Dragons, Стівен Фрай) він записав відеозвернення, щоб нагадати світові, що Україна все ще потребує допомоги та підтримки.

Хто такий Роберт Де Ніро? Роберт Де Ніро - американський актор, продюсер і режисер. Найбільш відомий своєю роботою в кримінальних фільмах, трилерах і співпрацею з режисером Мартіном Скорсезе. Лауреат премій "Золотий глобус" (1981, 2011) і "Оскар" (1975, 1981), повідомляє Вікіпедія. Відомі фільми за участю Де Ніро: "Хрещений батько 2", "Таксист", "Одного разу в Америці", "Славні хлопці".

