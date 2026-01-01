Один вид м'яса стає делікатесом, інший - дешешає: що буде з цінами у січні

Споживання яловичини в Україні менше, ніж свинини чи курятини, через високу вартість.

Ключові тези Марчука:

Яловичина в Україні дорожчає через дефіцит у світі та експорт

Курятина популярніша та доступніша для населення

На початку року ціни на курятину можуть стабілізуватися

Яловичина в Україні продовжує дорожчати слідом за світовими ринками. У січні-лютому ціни на курятину можуть стабілізуватися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, у світі спостерігається скорочення обсягів виробництва яловичини, що автоматично призводить до зростання цін. Україна також наростила експорт цього виду м’яса, отримавши хороші прибутки.

"Якщо яловичина на зовнішніх ринках дорога, то і всередині країни аналогічно", - пояснив Марчук.

Водночас експерт зазначив, що ціни на яловичину в Україні вже є доволі високими і подальше подорожчання може призвести до падіння попиту.

"Вже зараз ціни на яловичину в Україні високі. Якщо їх ще підвищити, то це м’ясо просто ніхто не буде купувати. Тому тут потрібно виходити з платоспроможності українців і можливості реалізації продукції. Якщо якась категорія товарів є дуже дорогою, але їх все одно купують, звісно, бізнес зацікавлений у тому, щоб і надалі підвищувати ціни. Якщо ж продукція не реалізовується, як би не хотілося, але ціну на неї неможливо буде підвищити", - наголосив він.

Марчук зауважив, що яловичина в Україні споживається значно менше, ніж свинина чи курятина, саме через високу вартість. Найбільш популярним м’ясом залишається курятина, оскільки вона доступніша для більшості населення.

Перед святами курятина також подорожчала через підвищений попит та збільшення витрат виробників. Однак у січні-лютому, коли попит традиційно знижується, можливе певне вирівнювання цін.

Які продукти подорожчають у січні - прогноз аналітика

Аналітик асоціації 'Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка спрогнозував в коментарі Главреду, що у січні 2026 року в Україні подорожчає м’ясо та м’ясопродукти на 5-7% через підвищений попит після свят.

Ситуація зі свининою залишатиметься стабільною завдяки імпорту, а яловичина може дорожчати через дефіцит поголів’я. На ціни також впливатимуть відключення електроенергії та зростання вартості кормів, зокрема соняшникового шроту, що підвищує собівартість курятини.

Як повідомляв Главред, в Україні після Нового року очікується зростання цін на низку продуктів харчування. Передусім подорожчають курячі яйця, їх ціна зросте приблизно на 10%.

Також наприкінці 2025 року в Україні подорожчали молочні продукти. За даними Міністерства фінансів, зросли ціни на вершкове масло, кисломолочну продукцію та тверді сири.

Крім цього, із січня 2026 року можливе підвищення цін на базові продукти харчування. Водночас різкого стрибка вартості цукру не прогнозують. За словами економіста Володимира Чижа, у 2026 році ціна на цукор коливатиметься в межах 40-48 гривень за кілограм.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

