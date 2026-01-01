Рус
Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Руслана Заклінська
1 січня 2026, 17:59
НБУ опустив курс євро на 24 копійки, а долара - на 18.
Курс валют на 2 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На п'ятницю, 2 січня, Національний банк України знизив офіційний курс ключових валют. Долар США, євро та польський злотий подешевшали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 2 січня встановлено на рівні 42,17 грн/дол. Гривня посилилася на 18 копійок порівняно з показником 1 грудня.

Євро також продемонстрував зниження. На п'ятницю курс єдиної європейської валюти становить 49,55 грн/євро, що на 24 копійки менше, ніж напередодні.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара коливалися в межах 42,12-42,22 грн/дол., а до євро - 49,43-49,53 грн/євро.

Курс злотого на 2 січня

Курс польського злотого на 2 січня встановлено на рівні 11,71 грн/злотий. Польська валюта подешевшала на 9 копійок, порівнюючи з показником 1 грудня.

Яким буде курс долара у 2026 році - прогноз експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прогнозує, що у 2026 році курс гривні залишатиметься стабільним. За його прогнозом, курс не перевищить 45 грн за долар. Завдяки міжнародній фінансовій підтримці долар, ймовірно, залишиться близько 42 грн, без стрибків до 50 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 1 січня Національний банк України знизив офіційний курс долара до 42,35 грн, а євро - до 49,79 грн. Польський злотий дещо подорожчав - до 11,80 грн.

Також у січні 2026 року різких стрибків курсу долара не очікується, оскільки Нацбанк контролюватиме ситуацію. Експерти прогнозують коливання в межах 42,2-42,8 грн за долар.

Крім цього, у держбюджеті на 2026 рік закладено курс 45,7 грн. Експерти Dragon Capital очікують помірне послаблення гривні до 44 грн до кінця року.

Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
