Вибухи і "прильоти" в 15 районах: РФ вдарила по Україні сотнями безпілотників

Олексій Тесля
1 січня 2026, 10:28
239
Сили оборони збивали російські дрони на півночі, півдні та сході України.
Шахід, безпілотник, ЗСУ
РФ атакувала Україну сотнями дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

  • Знешкоджено 176 російських безпілотників із 205
  • Зафіксовано влучання 24 БпЛА на 15 локаціях

Сили оборони України знешкодили 176 російських безпілотників із 205, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/пригнічено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - ідеться в повідомленні ЗС ЗСУ.

відео дня

Загалом же противник атакував 205 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ, приблизно 130 із них "Шахеди".

Вибухи і 'прильоти' в 15 районах: РФ вдарила по Україні сотнями безпілотників
/ Главред

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Унаслідок ударів РФ зафіксовано влучання 24 БпЛА на 15 локаціях, додали у ЗС.

Скріншот
/ ВС ЗСУ

Зеленський попередив про удар РФ по Києву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати удари по урядових об'єктах у Києві, прагнучи зірвати прогрес у діалозі між Україною і США. Він закликав Вашингтон серйозно відреагувати на озвучені погрози, підкресливши, що ризик атаки на столицю зберігається.

Російські удари по Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в новорічну ніч одразу кілька областей України опинилися під повітряними ударами російських окупаційних військ. Про наслідки атак ворога повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Як писав Главред, у ніч на 31 грудня російські війська знову завдали ударів по Одеській області, атакувавши житлові об'єкти, логістичні вузли та енергетичну інфраструктуру. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, основною метою залишалися цивільні та енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, раніше під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Більше новин:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Повітряні Сили війна Росії та України атака дронів
