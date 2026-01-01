Рус
Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

Христина Трохимчук
1 січня 2026, 12:42
835
Зіркова пара разом поїхала на відпочинок.
Тарас Тополя та Олена Тополя разом поїхали в Карпати
Тарас та Олена Тополі разом поїхали в Карпати / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас та Олена Тополі возз'єдналися після оголошення про розлучення
  • Чим вони займалися на Новий рік

Відомі українські співаки Тарас та Олена Тополі, які нещодавно оголосили про рішення розлучитися, разом із дітьми вирушили на святковий відпочинок у Карпатах. В Instagram лідер гурту "Антитіла" показав активний відпочинок із дітьми.

У своїй заяві про розлучення пара підкреслила, що заздалегідь вирішила всі питання щодо опіки над дітьми, а пізніше Олена анонсувала їхню спільну поїздку в Карпати. Батьки виконали обіцянку і відвезли малечу в гори, де, ймовірно, сім'я зустріла Новий рік.

відео дня
Тарас Тополя
Тарас Тополя та Олена Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя разом із синами, які підросли, обрав активне дозвілля. Співак опублікував світлину із засніженого схилу, де катався з дітьми на лижах. Роман і Марк із задоволенням попозували для селфі разом із батьком. Також артист привітав шанувальників із Новим роком.

"Всім летить привітання з Новим, прямо з казкових засніжених Карпат! Нехай буде найкращим, хоча б у чомусь. Нехай найрідніші будуть живі, здорові та поруч! І хороша музика буде, не порожня. І спокій навколо і всередині. І мир, і правильна перемога! Обіймаємо морозними рукавицями", - підписав знімок Тополя.

Тарас Тополя із синами
Тарас Тополя із синами / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Олена з молодшою донькою не потрапила в кадр, але артистка не упустила можливість привітати шанувальників зі святом в Instagram.

"Дорогі мої, 2025-й, спасибі, що витримали разом. 2026-му - спокою, обіймів без страху, дитячого сміху і перемоги, яку ми всі так чекаємо. Здоров'я вам, любові та сил. Ви - найкращі", - побажала співачка.

Олена Тополя - розлучення з Тарасом Тополею
Олена Тополя - розлучення з Тарасом Тополею / фото: instagram.com, Олена Тополя

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

