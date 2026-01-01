Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

Ви дізнаєтеся:
- Тарас та Олена Тополі возз'єдналися після оголошення про розлучення
- Чим вони займалися на Новий рік
Відомі українські співаки Тарас та Олена Тополі, які нещодавно оголосили про рішення розлучитися, разом із дітьми вирушили на святковий відпочинок у Карпатах. В Instagram лідер гурту "Антитіла" показав активний відпочинок із дітьми.
У своїй заяві про розлучення пара підкреслила, що заздалегідь вирішила всі питання щодо опіки над дітьми, а пізніше Олена анонсувала їхню спільну поїздку в Карпати. Батьки виконали обіцянку і відвезли малечу в гори, де, ймовірно, сім'я зустріла Новий рік.
Тарас Тополя разом із синами, які підросли, обрав активне дозвілля. Співак опублікував світлину із засніженого схилу, де катався з дітьми на лижах. Роман і Марк із задоволенням попозували для селфі разом із батьком. Також артист привітав шанувальників із Новим роком.
"Всім летить привітання з Новим, прямо з казкових засніжених Карпат! Нехай буде найкращим, хоча б у чомусь. Нехай найрідніші будуть живі, здорові та поруч! І хороша музика буде, не порожня. І спокій навколо і всередині. І мир, і правильна перемога! Обіймаємо морозними рукавицями", - підписав знімок Тополя.
Олена з молодшою донькою не потрапила в кадр, але артистка не упустила можливість привітати шанувальників зі святом в Instagram.
"Дорогі мої, 2025-й, спасибі, що витримали разом. 2026-му - спокою, обіймів без страху, дитячого сміху і перемоги, яку ми всі так чекаємо. Здоров'я вам, любові та сил. Ви - найкращі", - побажала співачка.
Про персону: Олена Тополя
Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.
