Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

Зіркова пара разом поїхала на відпочинок.

https://glavred.net/stars/taras-i-elena-topoli-vossoedinilis-v-novyy-god-semeynoe-foto-10728641.html Посилання скопійоване

Тарас та Олена Тополі разом поїхали в Карпати / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

Тарас та Олена Тополі возз'єдналися після оголошення про розлучення

Чим вони займалися на Новий рік

Відомі українські співаки Тарас та Олена Тополі, які нещодавно оголосили про рішення розлучитися, разом із дітьми вирушили на святковий відпочинок у Карпатах. В Instagram лідер гурту "Антитіла" показав активний відпочинок із дітьми.

У своїй заяві про розлучення пара підкреслила, що заздалегідь вирішила всі питання щодо опіки над дітьми, а пізніше Олена анонсувала їхню спільну поїздку в Карпати. Батьки виконали обіцянку і відвезли малечу в гори, де, ймовірно, сім'я зустріла Новий рік.

відео дня

Тарас Тополя та Олена Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя разом із синами, які підросли, обрав активне дозвілля. Співак опублікував світлину із засніженого схилу, де катався з дітьми на лижах. Роман і Марк із задоволенням попозували для селфі разом із батьком. Також артист привітав шанувальників із Новим роком.

"Всім летить привітання з Новим, прямо з казкових засніжених Карпат! Нехай буде найкращим, хоча б у чомусь. Нехай найрідніші будуть живі, здорові та поруч! І хороша музика буде, не порожня. І спокій навколо і всередині. І мир, і правильна перемога! Обіймаємо морозними рукавицями", - підписав знімок Тополя.

Тарас Тополя із синами / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Олена з молодшою донькою не потрапила в кадр, але артистка не упустила можливість привітати шанувальників зі святом в Instagram.

"Дорогі мої, 2025-й, спасибі, що витримали разом. 2026-му - спокою, обіймів без страху, дитячого сміху і перемоги, яку ми всі так чекаємо. Здоров'я вам, любові та сил. Ви - найкращі", - побажала співачка.

Олена Тополя - розлучення з Тарасом Тополею / фото: instagram.com, Олена Тополя

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець підтвердив чутки про весілля. Він оприлюднив перші знімки з одруження. Влітку 2025 року кохана співака Юліана повідомила, що отримала пропозицію руки і серця від Сергія.

Також президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим роком. Справжньою родзинкою образу Зеленської стала укладка - для Олени створили об'ємну зачіску з боковим проділом.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред