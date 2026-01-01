Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомо

Володимир Зеленський повідомив про наслідки наголосив на необхідності безперервного посилення протиповітряної оборони на фоні російських атак.

Зеленський назвав основну ціль атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Про що сказав Зеленський:

Росія випустила по Україні в новорічну ніч понад 200 ударних БпЛА

Ціллю ворожих атак стали об'єкти енергетики

У новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Всього ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

Він зазначив, що переважну частину російських ударних безпілотників було знищено, та подякував усім українським захисникам, які відбивали атаку.

За словами Зеленського, удари завдавалися по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.

Основною ціллю ворожих ударів знову стала енергетична інфраструктура. У регіонах, де це потрібно, працюють рятувальники, а енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів. Він також висловив вдячність усім, хто долучений до ліквідації наслідків атак.

"Вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно. Вдячний кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради нашої спільної безпеки", - резюмує він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли можуть скасувати графіки відключення світла - прогноз експерта

Як раніше писав Главред, за умови подальших російських ударів по об’єктах енергетики України стабілізація роботи енергосистеми можлива лише на початку весни. Про це повідомив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він зазначив, що за найбільш імовірного розвитку подій поліпшення ситуації з електропостачанням в Україні варто очікувати ближче до березня.

"До цього часу вже можливий вихід з режиму графіків відключень", - резюмує він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 1 січня Сили оборони України знищили 176 російських безпілотників із 205 запущених.

Під час новорічної ночі російські окупаційні війська завдали повітряних ударів одразу по кількох регіонах України.

У грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Внаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з’ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Інші новини:

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

