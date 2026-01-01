"Ну Голлівуд": Сергій Танчинець розсекретив весілля і показав наречену в міні

Лідер гурту "Без Обмежень" підтвердив чутки про весілля.

Сергій Танчинець одружився / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Танчинець

Сергій Танчинець одружився

Перші кадри з весілля співака

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець підтвердив чутки про весілля. В Instagram він оприлюднив перші знімки з одруження, присвятивши публікацію особливому дню своєї дружини.

Влітку 2025 року кохана співака Юліана повідомила, що отримала пропозицію руки і серця від Сергія. Дівчина опублікувала фото з Карпат з каблучкою на пальці та великим букетом півоній, поділившись, що погодилася стати дружиною Танчинця.

Сергій Танчинець із дружиною Юліаною / фото: instagram.com, Сергій Танчинець

Як виявилося, пара вже встигла одружитися. У день народження новоспеченої дружини артист показав ефектні кадри з їхнього весілля. Сергій позував у класичному чорному костюмі з метеликом, а наречена обрала нестандартний образ. Юліана з'явилася в сміливій мінісукні, яка ефектно підкреслювала її струнку фігуру. Образ доповнили білі босоніжки і ніжна фата, закріплена на гладкий пучок. І наречений, і наречена додали знімкам зухвалого шарму, одягнувши сонячні окуляри.

"З Днем Народження, моя Юліана Танчинець! Спасибі за крила за спиною, спасибі за землю під ногами, спасибі за любов, за турботу, за прийняття! Ти моє щастя", - написав Танчинець.

Сергій Танчинець весілля / фото: instagram.com, Сергій Танчинець

Шанувальники залишилися в захваті від оригінальної фотосесії подружжя і поспішили привітати їх з новим етапом життя.

"Ну Голлівуд! Нарешті, люблю вас."

"Біла сукня, фата, не зрозумію... що це робиться?"

"Привітання і з днем народження, ну і з весіллям. Будьте щасливі."

Про персону: Сергій Танчинець Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

