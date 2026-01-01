Рус
Графіки відключень у Дніпрі та області на 2 січня: коли і де вимикатимуть світло

Руслан Іваненко
1 січня 2026, 21:31
157
У Дніпрі та області 2 січня діятимуть погодинні відключення світла відповідно до оновленого графіка.
Графіки відключень у Дніпрі та області на 2 січня: коли і де вимикатимуть світло
Графік можна переглянути на сайті компанії за адресою споживача / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • 2 січня більшість областей України матиме погодинні відключення світла
  • У Дніпрі та області світло вимикатимуть 2–4 рази на добу
  • Електроенергія відключатиметься у споживачів усіх черг

У п’ятницю, 2 січня, у більшості областей України запроваджуються погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло вимикатимуть від двох до чотирьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі."

відео дня

За інформацією компанії, електроенергія відключатиметься у споживачів усіх черг. Для підчерги 6.2 передбачено чотири вимкнення на добу, для інших підчерг – два-три рази.

Графіки для кожної черги

Черга 1.1:

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

Черга 1.2:

06:00 – 13:00

16:30 – 20:00

Черга 2.1:

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

Черга 2.2:

06:00 – 09:30

16:30 – 22:00

Черга 3.1:

00:00 – 02:30

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

Черга 3.2:

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

Черга 4.1:

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

Черга 4.2:

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

Черга 5.1:

02:30 – 06:00

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

Черга 5.2:

02:30 – 06:00

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

Черга 6.1:

02:30 – 06:00

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

Черга 6.2:

02:30 – 06:00

08:00 – 09:30

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 2 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 2 січня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 2 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 2 січня Фото: ДТЕК

Як дізнатися графік відключень

Дізнатися точний графік відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК, ввівши адресу у відповідне поле. Споживачі поділені на шість черг: обмеження для трьох черг зачіпають близько половини користувачів, понад три черги – більшість, менше трьох – електроенергія доступна більшості споживачів.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Пункти незламності в Дніпропетровській області

Про наявність пунктів незламності в області можна дізнатися на сайті Дніпропетровської ОВА. Вони функціонують у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

Пункт незламності Нікопольської громади працює цілодобово. Інші пункти відкриваються за потреби.

В пунктах незламності є світло, тепло, вода. Відвідувачі можуть безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.

Тривалість відновлення енергосистеми України

Як писав Главред, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колесника, на повне відновлення стабільної роботи енергосистеми України знадобиться щонайменше два місяці, якщо не буде нових масованих атак. За цей період енергетики зможуть повернути систему до стану, який існував до останніх масштабних обстрілів.

Водночас посадовець наголошує, що ситуація залишається надзвичайно складною через регулярні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Колесник також зазначив, що постійні обстріли змушують енергетиків працювати в режимі аварійних ремонтів, що суттєво ускладнює планове відновлення та стабілізацію системи. На його думку, безперервні атаки значно сповільнюють відновлювальні процеси й створюють додаткові загрози для енергетичної безпеки держави.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Крім того, нові масовані ракетно-дронові атаки російських окупаційних сил по українській енергетичній інфраструктурі можуть спричинити посилення графіків відключень електроенергії для населення. У столиці тривалість знеструмлень може сягати до 18 годин на добу, попереджає голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Буратіно з Білого домуПогляд

