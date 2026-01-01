Рус
Сильні пожежі в місцях "прильотів": РФ масовано вдарила по двох областях

Олексій Тесля
1 січня 2026, 09:24
Одеса і Волинь зазнали кількох хвиль атак ударних безпілотних літальних апаратів.
РФ масовано вдарила по Україні / Колаж Главред, фото Facebook/DSNSODE, t.me/mayorpolishchuk

Головне:

  • Одеса зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА
  • Волинська область перебувала під масованою атакою безпілотників

У новорічну ніч одразу кілька областей України опинилися під повітряними ударами російських окупаційних військ.

Про наслідки атак ворога повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Подробиці удару по Одеській області

Одеса зазнала кількох хвиль атак ударних безпілотних літальних апаратів, унаслідок чого в місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій, зокрема падіння дронів та уламків, загоряння на об'єктах інфраструктури та пошкодження житлових будинків, наголосив Лисак.

"У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій... Усі пожежі оперативно ліквідовано, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби", - йдеться в повідомленні.

  Наслідки удару по Одеській області
    Наслідки удару по Одеській області Facebook/DSNSODE
Вибухи у Волинській області: що відомо

Протягом ночі Волинська область перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників типу Shahed, які завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, кілька десятків БпЛА атакували регіон, частина з них була збита силами протиповітряної оборони.

Сильні пожежі в місцях 'прильотів': РФ масовано вдарила по двох областях
/ Главред

Водночас зафіксовано і влучання, внаслідок яких виникли пожежі. Їх гасіння триває, зокрема в Луцьку та Ковельському районі.

Скріншот
/ t.me/mayorpolishchuk

"У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває. За інформацією "Волиньобленерго" наразі відключено 103341 абонентів", - повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Прогноз Буданова про удари РФ по Україні

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі військово-промисловий комплекс країни-агресора досяг максимального рівня у виробництві засобів повітряного ураження, які застосовують для атак на Україну. Також він підтвердив раніше озвучений прогноз про те, що Росія і далі здійснюватиме масштабні ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. "Ці атаки не припиняться", - підкреслив Буданов.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву на тлі удару по Україні. Росія навіть різдвяний і новорічний час перетворює на час знищених будинків.

Нагадаємо, РФ цинічно атакувала Одеську область за кілька хвилин до Нового року. Фіксують перебої з електропостачанням критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність Одеси.

Як писав Главред, у ніч на 31 грудня російські війська знову завдали ударів по Одеській області, атакувавши житлові об'єкти, логістичні вузли та енергетичну інфраструктуру. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, основною метою залишалися цивільні та енергетичні об'єкти.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеська область Волинська область атака дронів
