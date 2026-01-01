Рус
Непублічна Ротару зворушливо привітала українців із Новим роком - як це було

Христина Трохимчук
1 січня 2026, 13:51
63
Легендарна співачка відзначила початок 2026 року.
Софія Ротару звернулася до українців
Софія Ротару звернулася до українців / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

  • Софія Ротару привітала Україну з Новим роком
  • Як вона це зробила

Легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності, все ж вирішила привітати прихильників із Новим роком. Артистка опублікувала по-справжньому чарівну листівку в Instagram.

На знімку Софія Ротару постала в розкішній золотій сукні, прикрашеній розсипом сріблястих кристалів на плечі та рукавах. Особливу увагу привертає об'ємне хутро, що декорує рукава і надає образу додаткового шику. Співачка променисто посміхається, волосся укладене в легкі хвилі, а акцентом образу стали великі сережки-кільця.

відео дня
Софія Ротару - Новий рік
Софія Ротару - Новий рік / фото: instagram.com, Софія Ротару

Ностальгічної атмосфери листівці додає тло - позаду Ротару можна розгледіти прикрашену новорічну ялинку та яскраво-червоні свічки. Особливі емоції викликає анімація салюту - символ мирних свят, що зник із життя українців після початку повномасштабного вторгнення.

"З Новим роком!", - привітала шанувальників Софія Ротару.

Софія Ротару
Софія Ротару - позиція / фото: instagram.com, Софія Ротару

Куди зникла Софія Ротару

Після початку повномасштабного вторгнення співачка зникла зі сцени, що породило чутки про можливі проблеми зі здоров'ям. Попри замкнутий спосіб життя, вона час від часу ділиться з шанувальниками фото, реагує на російські удари по Україні та вітає співвітчизників з важливими датами.

Софія Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що відомі українські співаки Тарас і Олена Тополі, які нещодавно оголосили про рішення розлучитися, разом з дітьми вирушили на святковий відпочинок у Карпатах. Лідер гурту "Антитіла" показав активний відпочинок із дітьми.

Також лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець підтвердив чутки про весілля. У день народження новоспеченої дружини артист показав ефектні кадри з їхнього весілля. Шанувальники залишилися в захваті від оригінальної фотосесії подружжя та поспішили привітати їх із новим етапом життя.

Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Який популярний продукт смертельний для кота — здивує навіть досвідчених господарівВідео

22:51

Навіть Toyota вже не та: які моделі авто в жодному разі не варто купувати

22:17

Ціна порадує українців вже в січні - яка категорія продуктів подешевшає на 10-15%

22:16

Трамп "накинувся" на Путіна через брехню щодо атаки України на його резиденцію

22:13

У "Щедрику" приховане праукраїнське слово - історик розкрив його забуте значенняВідео

21:33

За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

21:15

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

20:59

Сирський розкрив, скільки окупантів українські воїни знешкодили у 2025 році

20:02

В Україні після Нового року різко перепишуть ціни на яйця - скільки коштуватимуть

19:52

Ворог активно штурмує село на Запоріжжі та намагається повністю окупувати його

