Цинічно вдарили по мирних: чому "Шахеди", які атакували Дніпро, були не прості

Руслан Іваненко
30 вересня 2025, 21:50оновлено 30 вересня, 23:04
Експерт Коваленко підкреслює, що удар Shahed-136 був націлений на цивільне населення та масові поранення.
Днепр, Шахед
Атака дронів завдала пошкоджень цивільним будівлям і медичним закладам / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,ДСНС

Коротко:

  • Атака РФ на Дніпро 30.09 була дронами-камікадзе Shahed-136
  • Дрони оснащені шрапнельними БЧ, що вказує на масовий терор
  • Уражені цивільні об'єкти: медцентр та дитяча стоматологія

У вівторок, 30 вересня, російські окупанти атакували Дніпро за допомогою дронів. Попри заяви пропаганди РФ про ураження "військових об’єктів", постраждали цивільні установи.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі зазначив:

відео дня

"Примітно й те, що Shahed-136, які вдарили по Дніпру, були оснащені бойовими частинами зі шрапнеллю. Серед поранених – множинні осколкові ушкодження шрапнельного типу. Це лише підтверджує той факт, що удар по Дніпру мав не точковий характер по якомусь військовому об’єкту, а мав на меті масовий терор проти цивільного населення з метою вбивства якомога більшої кількості людей".

Коваленко додав, що під час атаки постраждали будівля медичного центру та дитяча стоматологія, які росіяни охрестили "військовими об’єктами". Він також підкреслив, що удар був нанесений у другій половині дня та у багатолюдних місцях.

Цинічно вдарили по мирних: чому 'Шахеди', які атакували Дніпро, були не прості
Шахед / Інфографіка: Главред

Позиція західних союзників – думка експерта

Військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов прокоментував останні дії Росії на українському фронті, зазначивши, що вони не вплинуть на плани західних союзників щодо розгортання сил стримування.

За словами Жирохова, союзники поки не визначилися з конкретними термінами появи своїх військ на території України, тому сподіватися на швидкі дії наразі не доводиться:

"Жодним чином не вплинуть, тому що плани Європи лише на папері. Наші союзники досі не досягли згоди щодо ключового питання: коли саме будуть розміщені ці умовні сили. Тоді, коли буде перемир'я? Чи після підписання мирної угоди? Відповіді я так і не почув. У різних європейських країн та їхніх політиків своє бачення ситуації, а їхні позиції не збігаються".

Експерт підкреслив, що розбіжності у підходах європейських держав щодо ключових моментів розгортання сил стримування ускладнюють швидке реагування на загострення конфлікту.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 вересня російські окупанти завдали масованих ударів "Шахедами" по Харкову, прильоти зафіксовані у кількох районах міст. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Також вдень, 30 вересня, російські окупаційні війська завдали нахабного удару по цивільній інфраструктурі Дніпра. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

За даними начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната, 28 вересня внаслідок комбінованої атаки РФ зафіксовано прямі влучання дронів та п’яти різних типів ракет.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

