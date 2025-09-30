Цинічно вдарили по мирних: чому 'Шахеди', які атакували Дніпро, були не прості

Експерт Коваленко підкреслює, що удар Shahed-136 був націлений на цивільне населення та масові поранення.

Атака дронів завдала пошкоджень цивільним будівлям і медичним закладам / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,ДСНС

Коротко:

Атака РФ на Дніпро 30.09 була дронами-камікадзе Shahed-136

Дрони оснащені шрапнельними БЧ, що вказує на масовий терор

Уражені цивільні об'єкти: медцентр та дитяча стоматологія

У вівторок, 30 вересня, російські окупанти атакували Дніпро за допомогою дронів. Попри заяви пропаганди РФ про ураження "військових об’єктів", постраждали цивільні установи.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі зазначив:

"Примітно й те, що Shahed-136, які вдарили по Дніпру, були оснащені бойовими частинами зі шрапнеллю. Серед поранених – множинні осколкові ушкодження шрапнельного типу. Це лише підтверджує той факт, що удар по Дніпру мав не точковий характер по якомусь військовому об’єкту, а мав на меті масовий терор проти цивільного населення з метою вбивства якомога більшої кількості людей".

Коваленко додав, що під час атаки постраждали будівля медичного центру та дитяча стоматологія, які росіяни охрестили "військовими об’єктами". Він також підкреслив, що удар був нанесений у другій половині дня та у багатолюдних місцях.

Шахед / Інфографіка: Главред

Позиція західних союзників – думка експерта

Військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов прокоментував останні дії Росії на українському фронті, зазначивши, що вони не вплинуть на плани західних союзників щодо розгортання сил стримування.

За словами Жирохова, союзники поки не визначилися з конкретними термінами появи своїх військ на території України, тому сподіватися на швидкі дії наразі не доводиться:

"Жодним чином не вплинуть, тому що плани Європи лише на папері. Наші союзники досі не досягли згоди щодо ключового питання: коли саме будуть розміщені ці умовні сили. Тоді, коли буде перемир'я? Чи після підписання мирної угоди? Відповіді я так і не почув. У різних європейських країн та їхніх політиків своє бачення ситуації, а їхні позиції не збігаються".

Експерт підкреслив, що розбіжності у підходах європейських держав щодо ключових моментів розгортання сил стримування ускладнюють швидке реагування на загострення конфлікту.

