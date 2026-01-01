Загинуло багато тварин, поранені леви: росіяни вдарили по екопарку під Харковом

Росіяни зруйнували приміщення для маленьких тварин і не тільки.

Російський снаряд потрапив у пташник / Колаж: Главред, фото: соцмережі, facebook.com/FeldmanEcopark

Головне:

Росія атакувала екопарк під Харковом КАБом

Внаслідок удару є поранені серед людей та тварин

Через російський снаряд загинула птиця

Сьогодні, 1 січня, країна-агресорка Росія завдала авіаудару по екопарку під Харковом. Внаслідок атаки поранення отримала волонтерка. Крім цього поранені отримали тварини, повністю зруйновано "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці.

Про це виданню "Суспільне Харків " повідомив засновник екопарку та народний депутат Олександр Фельдман. За його словами, в закладі загинула, якщо не вся, то більшість птиці через пряме попадання снаряду у пташник.

"Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов — перебували у цій будівлі", - додав він.

Фельдман також розповів, у якому стані перебуває поранена волонтерка. У неї нібито розсічена голова. Жінку забрала карета швидкої медичної допомоги.

Залишається незрозумілим, у якому стані деякі тварини

Тим часом в екопарку намагаються зрозуміти, що з тиграми. Один із них забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вол’єрі. Працівники чекають на седативну рушницю, адже всі седативні засоби були у тому приміщенні закладу, куди поцілив ворог.

В Харківській ОВА прокоментували удар по екопарку

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram підтвердив, що ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті. Він також уточнив, що постраждалою виявилась 40-річна жінка, яку шпиталізували з вибуховою травмою.

Удари РФ по Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 26 грудня, російські окупанти атакували місто Харків. Удар прийшовся по найважливішій трасі міста. Є постраждалі та загиблий.

Раніше, вночі 25 грудня, удар КАБ спричинив займання складського приміщення цивільного підприємства в Дергачах. Ще одна пожежа сталася після влучання ударного дрона у складську будівлю в селі Башилівка Близнюківської громади.

Напередодні стало відомо, що 24 грудня країна-агресор Росія завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Одна людина загинула, багато поранених.

Про персону: Олександр Фельдман Олександр Фельдман — український політик та громадський діяч єврейського походження. Народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII та IX скликань, пише Вікіпедія.

