У Росії є хитра ціль: ЗМІ з'ясували, для чого ворог посилює атаки на Одесу

Кремль налаштований послабити Україну не лише на фронті.

Росія посилює атаки на Одещину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

Росіяни атакують Одещину, щоб погіршити економічну ситуацію в Україні

Україні потрібно більше ППО, щоб зберегти економіку на плаву

У грудні 2025 року країна-агресорка Росія посилила атаки на Одесу та область. Внаслідок російських ударів пошкоджена інфраструктура, резервуари для зберігання та електромережі.

Що найгірше - на Одещині загинули і отримали поранення багато людей. Видання The Wall Street Journal з'ясувало, для чого росіяни тероризують з повітря саме цю область України.

Для чого ворог обстрілює Одесу та область

Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року. Україна навчилася захищати цю торгівлю, використовуючи морські безпілотники, щоб стримувати Чорноморський флот РФ.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що у випадку порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати стабільніші постачання в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку та зменшення коштів у фермерів на добрива та паливо.

Загальний обсяг виробництва може впасти в довгостроковій перспективі, підриваючи сільськогосподарську економіку України далеко після закінчення війни.

Кремль саме цього і прагне, тому економічні цілі знову виходять на перший план. Водночас в Україні це розуміють і саме тому як і президент Зеленський, так і інші чиновники намагаються домовитися про отримання більшої кількості систем ППО, аби зберегти економіку країни.

Що стоїть за погрозами росіян висадити десант в Одесі

Главред писав, що після однієї з наймасованіших атак на Одещину у місцевих пабліках області почали з'являтися дописи про нібито загрозу висадки російського десанту. Цю інформацію прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він заявив, що подібні дописи є нічим іншим, як фейками та військовими страшилками країни-агресорки Росії. Воєнної сухопутної загрози та можливості в окупантів здійснити якусь операцію з моря немає.

Російські атаки на Одесу та область - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що пізно ввечері 31 грудня 2025 року, за кілька хвилин до настання нового 2026 року, ворог цинічно атакував енергетичну інфраструктуру Одещини ударними дронами.

Раніше, у ніч на 31 грудня, в одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.

Напередодні, 27 грудня, війська РФ здійснили дроново-бомбові удари по промислових і портових об’єктах Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

