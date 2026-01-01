Розширюють логістичні коридори: ЗСУ повідомили про серйозну операцію на Донеччині

Від успіху заходів, які здійснюють українські військові, залежатиме багато що.

Головне:

Бої за Покровськ та Мирноград тривають

Під контролем ЗСУ залишається частина Покровська

У Мирнограді українські військові намагаються розширити логістичні коридори

В районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. Українські підрозділи продовжують знищувати велику кількість військовослужбовців країни-агресорки Росії.

Про це повідомили в Угрупованні військ "Схід". Протягом минулої доби було знешкоджено 84 окупанти, з яких 53 - безповоротно. Крім цього ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та зброї РФ.

"Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові", - йдеться у повідомленні.

Як змінилася ситуація в Мирнограді

У сусідньому до Покровська Мирнограді ситуація складна. Але попри все, українські військові тримають оборонні рубежі та ліквідовують окупантів на підступах до міста.

"Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами. Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - додали в УВ "Схід".

Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

Главред писав, що за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, бої за Покровськ тривають вже кілька місяців, попри заяви окупантів про нібито "захоплення" міста.

Росіяни не до кінця досягнули результату. Вони контролюють приблизно половину міста. Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під контролем дії українських дронів.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України тримають під контролем населений пункт Родинське, що у Донецькій області, попри брехливі заяви окупантів.

Напередодні стало відомо, що бійці ЗСУ контролюють північну частину Покровська і блокують спроби окупантів просуватися в південній. Коли ворог це зрозумів, то намагається вийти на західну частину міста, щоб перерізати логістику українським військовим, однак зараз ці атаки блокуються.

Раніше повідомлялося, що у Мирнограді Сили оборони утримують визначені позиції. Українські військові працюють над тим, щоб посилити угруповання та протидіяти тиску ворога з північно-східного та південного напрямків.

Про джерело: Угруповання військ "Схід" Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

