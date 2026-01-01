Відключення світла 2 січня: в Укренерго розповіли про обмеження у п’ятницю

У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
У більшості областей також діятимуть погодинні відключення електроенергії для населення. Причиною обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому точний час та обсяг відключень за вашою адресою слід дізнаватися лише на офіційних ресурсах", — зазначили у "Укренерго".
Енергетики також закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, аби забезпечити стабільність системи та уникнути аварій
