Відключення світла 2 січня: в Укренерго розповіли про обмеження у п’ятницю

Руслан Іваненко
1 січня 2026, 20:00оновлено 1 січня, 20:31
Свет
/ Колаж: Главред, фото: freepik.com

У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У більшості областей також діятимуть погодинні відключення електроенергії для населення. Причиною обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому точний час та обсяг відключень за вашою адресою слід дізнаватися лише на офіційних ресурсах", — зазначили у "Укренерго".

Енергетики також закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, аби забезпечити стабільність системи та уникнути аварій

