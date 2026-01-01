Коли можуть скасувати графіки відключень світла - з'явився реалістичний прогноз

Експерт спрогнозував, коли в Україні може початися помітне поліпшення енергетичної ситуації та зменшення відключень електроенергії.

Коли можуть скасувати графіки відключень світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ситуація в енергосистемі почне покращуватись після 10 березня

Після цього часу варто очікувати на скасування графіків відключення електроенергії

У разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, реалістичний сценарій передбачає, що покращення ситуації з відключеннями світла в Україні може початись ближче до березня.

Попенко повідомив, що орієнтовно після 10 березня, із зростанням обсягів сонячної генерації та повноцінним запуском сонячних електростанцій, енергетична ситуація може суттєво стабілізуватися.

"До цього часу вже можливий вихід з режиму графіків відключень", - резюмує він.

Як зниження температури впливає на тривалість графіків відключення світла - думка експерта

Як писав Главред, в Україні місцями температура знижується до −16 градусів, через що виникають побоювання щодо можливого збільшення тривалості відключень електроенергії. За словами експерта з енергетики, голови Ліги енергетичного розвитку України Олександра Голіздри, короткочасне похолодання тривалістю до двох діб не створить критичних проблем для енергосистеми.

Він наголосив, що на цей момент підстав для масових або довготривалих знеструмлень немає.

Водночас фахівець зауважив, що різке зниження температури призводить до істотного зростання споживання електроенергії.

"Короткочасне похолодання на дві доби не має спричинити суттєвого впливу. Усе залежить від споживання. Якщо споживачі раціонально користуватимуться електроенергією — це одна ситуація. Якщо масово вмикатимуть кондиціонери та обігрівачі — інша", — додав Голіздра в коментарі Телеграфу.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо про графіки відключень

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нові масовані ракетно-дронові атаки російських окупаційних сил по українській енергетичній інфраструктурі можуть спричинити посилення графіків відключень електроенергії для населення. У столиці тривалість знеструмлень може сягати до 18 годин на добу, попереджає голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

У четвер, 1 січня, по всій території України запроваджуються погодинні графіки відключення світла. Обмеження електропостачання діятимуть у всіх регіонах країни, повідомляє НЕК "Укренерго".

Водночас у Вишгороді після майже чотирьох діб без електроенергії енергетикам вдалося відновити подачу світла до домівок місцевих жителів.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

