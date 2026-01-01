Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

Українські військові атакували НПЗ у Краснодарському краї та установки підготовки нафти у Татарстані.

Українські військові вдарили по цілях в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

У РФ прогриміли потужні вибухи

ЗСУ атакували об'єкти окупантів на території РФ

Українські військові вдарили по НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї. Також були вражені цілі на окупованій території Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ці об'єкти були уражені прямо в новорічну ніч. Після влучань на території нафтопереробного заводу "Ільський" розпочалася пожежа. Також під удари потрапили установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан.

Удари по росіянах на окупованих територіях

Сили оборони вдарили по складу зберігання дронів у районі Донецька. Також був атакований зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу населеного пункту Шевченко.

У районі Іловайська після ударів спалахнув склад пльно-мастильних матеріалів 51-ї армії росіяни. Поблизу Авдіївки під удар потрапив командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони вдарили по цілях РФ / фото: скріншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

