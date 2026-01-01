Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

Ангеліна Підвисоцька
1 січня 2026, 14:55
1216
Українські військові атакували НПЗ у Краснодарському краї та установки підготовки нафти у Татарстані.
удар по РФ
Українські військові вдарили по цілях в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • У РФ прогриміли потужні вибухи
  • ЗСУ атакували об'єкти окупантів на території РФ

Українські військові вдарили по НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї. Також були вражені цілі на окупованій території Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ці об'єкти були уражені прямо в новорічну ніч. Після влучань на території нафтопереробного заводу "Ільський" розпочалася пожежа. Також під удари потрапили установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан.

відео дня

Удари по росіянах на окупованих територіях

Сили оборони вдарили по складу зберігання дронів у районі Донецька. Також був атакований зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу населеного пункту Шевченко.

У районі Іловайська після ударів спалахнув склад пльно-мастильних матеріалів 51-ї армії росіяни. Поблизу Авдіївки під удар потрапив командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про удари по РФ:

удары по РФ
Сили оборони вдарили по цілях РФ / фото: скріншот

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

14:55Війна
ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

14:52Війна
Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомо

Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомо

13:21Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Українець знайшов на своєму городі унікальний скарб часів Русі — що там було

Українець знайшов на своєму городі унікальний скарб часів Русі — що там було

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

Останні новини

17:08

Легендарний Роберт Де Ніро заговорив українською - зворушливе відео

16:51

Замість Путіна штучний інтелект: росіяни запідозрили диктатора в обмані

16:36

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

16:35

Путін готовий "обміняти" Україну для закінчення війни - що отримають США натомість

16:32

Один вид м'яса стає делікатесом, інший - дешешає: що буде з цінами у січні

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січніЦіни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
15:37

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

15:37

Трамп у новорічну ніч назвав головну ціль на 2026 рік

15:33

Ціни різко підуть угору: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

15:31

"Дорога до Атлантиди": вчені на дні океану виявили унікальну знахідкуВідео

Реклама
14:55

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

14:52

ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

14:39

Ціни піднімуть ще вище: експерт попередив про подорожчання базового продукту

14:26

"Є кандидат у наступники Путіна": розкрито сценарій перевороту в РФ

14:24

Ціни перестануть рости: який популярний продукт почне дешевшати вже у січні

13:51

Непублічна Ротару зворушливо привітала українців із Новим роком - як це було

13:42

Як українці раніше знаходили золото і скарби: розкрито ритуал, який гарантував успіхВідео

13:22

Три області під ударами: названо регіони України, яким загрожує "блекаут"

13:21

Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомоФото

13:19

Загинуло багато тварин, поранені леви: росіяни вдарили по екопарку під Харковом

13:14

"На знак протесту": спливла правда про справжню позицію Алли Пугачової

Реклама
12:42

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

12:32

Справжній шок для гризунів: один простий інгредієнт "вимітає" мишей миттєвоВідео

12:24

У Росії є хитра ціль: ЗМІ з'ясували, для чого ворог посилює атаки на Одесу

12:15

Коли можуть скасувати графіки відключень світла - з'явився реалістичний прогноз

12:00

У Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію Путіна

11:45

Україну атакувала сильна магнітна буря: коли вона досягне більшої потужності

11:37

Розширюють логістичні коридори: ЗСУ повідомили про серйозну операцію на Донеччині

11:37

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

11:26

У ЦРУ "розкусили" фейк РФ про атаку на резиденцію Путіна: ЗМІ дізналися деталі

11:03

РФ прискорює наступ на фронті: в ISW повідомили про небезпечні маневри ворога

11:01

"Ну Голлівуд": Сергій Танчинець розсекретив весілля і показав наречену в міні

10:31

Олена Зеленська здивувала зачіскою для новорічного фото з президентом - деталі

10:28

Вибухи і "прильоти" в 15 районах: РФ вдарила по Україні сотнями безпілотників

10:15

Зібрали вражаючу суму: хто став переможцем "Танців з зірками"

09:24

Сильні пожежі в місцях "прильотів": РФ масовано вдарила по двох областяхФото

08:18

У РФ прильоти після масованих ударів: горять нафтобази у двох областяхВідео

08:10

Буратіно з Білого домуПогляд

06:10

Чи братимуть США участь у потенційній війні проти Ірану або лише дозволять це Ізраїлю?Погляд

05:38

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

04:51

Мікрохвильовка не потрібна: хитрий спосіб, як швидко розм'якшити масло

Реклама
04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хом'яка за 51 секунду

03:30

Білі чи коричневі: які яйця справді кращі та корисніші

02:46

Небезпечно для труб: який алкоголь не можна виливати в раковину

02:26

Ціни рвануть вгору: як зміниться вартість борщового набору в 2026 році

01:55

Що насправді означають цифри на батареї: простий спосіб зекономити на опаленні

01:30

"Це такі ревнощі": Бурмака розкрила деталі стосунків із загадковим коханим

01:26

Під ударом енергетика: РФ цинічно атакувала Одещину за кілька хвилин до Нового року

01:01

Як зрозуміти, що коту холодно: експерти назвали найкращу температуру для котів

31 грудня, середа
23:47

Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України: новорічне звернення Зеленського

23:37

Який популярний продукт смертельний для кота — здивує навіть досвідчених господарівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти