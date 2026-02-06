Російські окупанти близькі до перезапуску Запорізької АЕС - ISW

Аналітики звертають увагу, що в червні 2025 року Ростехадзор вже видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблоку ЗАЕС.

Російські окупанти близькі до перезапуску Запорізької АЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Коротко:

У червні 2025 року Ростехадзор видав ліцензію на експлуатацію 1-го енергоблоку ЗАЕС

Ростехнадзор надасть ліцензію на експлуатацію 2-го енергоблоку ЗАЕС "протягом наступного місяця"

Російські окупанти працюють над підключенням Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до своєї енергомережі. Вони близькі до її перезапуску. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті.

За даними аналітиків, 3 лютого виконуючий обов'язки голови Верхньодонського управління "Ростехнадзору" Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" станції. Тюрін і чиновники Ростехнадзору зазначили, що Ростехнадзор надасть ліцензію на експлуатацію 2-го енергоблоку ЗАЕС "протягом наступного місяця".

Аналітики звертають увагу, що в червні 2025 року Ростехадзор вже видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблоку ЗАЕС.

"Протягом останнього року ISW спостерігав ознаки того, що російські зусилля з перезапуску ЗАЕС і підключення її до російської енергосистеми наближаються до завершення", - наголошується в звіті.

За словами експертів, про це свідчить, зокрема, видача ліцензій Ростехнадзором.

Як РФ хоче використовувати ЗАЕС

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що Росія намагається використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей з США.

За його словами, Кремль пропонує її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект".

"Росіяни просувають ідею спільного виробництва електроенергії, заробітку на криптомайнінгу і отримання швидкого прибутку", - додав він.

ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 січня генеральний директор МАГАТЕ Рофаель Гросс заявив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції почалися відновлювальні роботи на резервній лінії електропередач, що з'єднує об'єкт з українською енергосистемою.

Раніше глава Кремля Володимир Путін говорив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

