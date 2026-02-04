РФ має ширші цілі: для чого насправді Кремль вимагає Донецьк - нардеп

Костенко пояснив, чому вимоги РФ щодо територій є спробою виграти час.

Росія просуває тему Донеччини, щоб зберегти ресурси та перекинути війська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

РФ порушує тему Донеччини для економії ресурсів

Домовленостей про передачу територій наразі немає

Москва використовує перемовини для затягування часу

Росія порушує питання про можливу здачу Україною територій Донецької області не з метою завершення війни, а для того, щоб зберегти ресурси й перекинути їх на інші ділянки фронту. Таку думку висловив народний депутат України від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко в етері Українського радіо.

За його словами, у разі тимчасової зупинки бойових дій на Донеччині РФ може зосередити зусилля на південному напрямку.

"З моєї точки зору, це буде південь, тому що якщо вони навіть зараз зупиняться в Донецькій області, то не можуть існувати, і їх флот не може існувати в умовах того, що у нас є вихід до Чорного моря", – зазначив Костенко.

Домовленостей про передачу територій не існує

Він наголосив, що наразі жодних домовленостей щодо передачі Україною територій Донецької області не існує. За словами нардепа, Москва використовує подібні вимоги як інструмент затягування часу.

"Там різні моменти, чому ми сидимо за тим столом перемовин, чому вони. Ми показуємо, що ми готові до перемовин. Росіяни також – ми бачимо той склад: військовий по факту, представників ГРУ, які приїжджають домовлятися за території", – пояснив він.

Костенко окреслив умови можливого "сухого перемир’я"

Костенко не виключив, що в перспективі можливе так зване "сухе перемир’я", однак лише за певних умов.

"Колись, можливо, гіпотетично, якщо будуть зняті всі оці питання, з моєї точки зору, по територіях і буде якесь сухе перемир'я, просто зупинка вогню. А її можна досягнути, тільки в разі, коли обидві країни будуть бачити, що подальше ведення війни не може йти", – сказав він.

Що може змінити формат перемовин

Нардеп підкреслив, що для зміни формату перемовин Україна має виконати два ключові завдання: зупинити російські війська на лінії фронту та посилити захист неба.

"Я думаю, це вдасться зробити, якщо ми досягнемо тих цифр, які говорить міністр оборони. І закрити небо. Хоча б від "Шахедів", бо це найбільша проблема. І коли ми досягнемо хоча б оцих двох речей, то перемовини будуть, але вони будуть зовсім інші", – наголосив Костенко.

Він також зазначив, що Росія усвідомлює наближення моменту, коли Україна зможе диктувати власні умови.

"Вони хочуть на цьому моменті, поки в них там із Трампом є якась взаємодія, досягнути і забрати в нас цю частину, бо розуміють, що, може, потім взагалі в них шансу не буде. А це стоїть їх ціль", – резюмував нардеп.

Плани росіян щодо Донбасу - думка експерта

Російські війська не мають достатніх спроможностей для виходу на адміністративні кордони Донбасу у визначені терміни, попри неодноразове перенесення дедлайнів. Таку експертну оцінку озвучив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, перед окупаційними силами РФ ставилося завдання досягти адмінкордонів регіону до кінця березня — початку квітня, однак реалізація цього плану залишається малоймовірною.

Паліса зазначив, що Москва прагне якомога швидше продемонструвати стратегічний результат, використовуючи період стабілізації фронту для здобуття локальних переваг. Водночас, наголосив він, наразі єдиною стороною, якій вдалося реалізувати оперативний успіх, залишається Україна.

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 лютого українська делегація розпочала перші зустрічі з обговорення мирних зусиль в Абу-Дабі. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що планується робота в окремих групах за напрямками, після чого відбудеться спільна синхронізація позицій.

Крім того, на відміну від попередніх етапів, російська делегація поводиться більш прагматично, відмовляючись від ідеологічних монологів і зосереджуючись на практичних питаннях, повідомляє Politico. За оцінками експертів, це перший етап, де Москва демонструє не лише формальну присутність, а й готовність обговорювати реальні механізми врегулювання.

Також 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що у переговорах із Росією щодо України можливі позитивні результати. За його словами, Путін нібито погодився на тиждень припинити атаки на енергетичні об’єкти України.

