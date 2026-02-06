Стріляють один по одному: у росіян на фронті великі проблеми

У ворога масово перестають працювати термінали Starlink.

Російські окупанти залишаються без терміналів Starlink. Через це управління військ було паралізовано і виникли випадки "дружнього вогню". Про це повідомляють партизани АТЕШ.

"Наші джерела зі 122-го мотострілецького полку (Куп'янський напрямок) і 1152-го полку (Запорізький напрямок) повідомляють про одну й ту саму картину - управління військами фактично паралізовано", - йдеться в повідомленні. відео дня

Через те що в підрозділах РФ майже не працюють термінали Starlink, російські зв’язківці опинилися у відчаї. Зокрема:

спроби розгорнути резервні канали зв'язку провалюються одна за одною;

штатні засоби РЕБ регулярно глушать, зокрема власні рації.

"Без стійкого зв'язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до важких втрат - і не тільки від противника", - пишуть в Атеш.

Партизани наводять приклад, що на Запорізькому напрямку через розрив звʼязку стався "дружній вогонь". Через відсутність координації між підрозділами РФ окупанти відкрили вогонь по своїх, унаслідок чого загинула штурмова група з 12 осіб.

"Залежність російської армії від цивільних технологій зіграла проти неї. Щойно зв'язок зникає - управління розсипається, а війська починають винищувати самі себе", - резюмували в партизанському русі.

Як блокування терміналів Starlink впливає на фронт

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти зменшили кількість штурмів на фронті. Це відбулось після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink.

Тим часом лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що такою перевагою можна скористатися для планування певних заходів. Він вважає це "найбільш болючим періодом для ворога".

"Потім вони все-таки адаптуються до умов війни і їм це буде простіше зробити, ніж якби ми стикнулись з подібною проблемою, так як майже 2 роки з початку повномасштабного вторгнення противник не використовував Starlink як систему зв’язку у військовій сфері", - зазначив він.

Відключення Starlink в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, російська армія вперше змогла ефективно використати дрони-камікадзе типу Шахед, оснащені терміналами супутникового інтернету Starlink, у районі Кропивницького. Про це свідчать оприлюднені російськими воєнкорами відеокадри атаки на українські гелікоптери із застосуванням цих безпілотників. Інформацію підтвердив радник міністра оборони України, фахівець у сфері радіоелектроніки та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Одразу після цього міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що частину терміналів Starlink буде відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Вже 1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив, що кроки, які компанія вжила для зупинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.

Пізніше зʼявилася інформація про те, що українські війська повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують з метою оборони, бо інакше продовжити їхню роботу не вийде.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

