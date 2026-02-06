"Надзвичайно ускладнює оборону": РФ захопила панівні висоти у Мирнограді і Покровську

У 7-му корпусі ДШВ пояснили, що це не означає, що росіяни повністю контролюють зазначені міста.

РФ захопила основні висоти в Мирнограді та Покровську / Колаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Окупанти взяли висоти біля Мирнограда й Покровська

Логістика ЗСУ у районі різко ускладнилася

РФ контролює підходи, але міста не захоплені повністю

Російські війська просунулися на півночі Мирнограда та Покровська Донецької області, зайнявши панівні висоти, що суттєво ускладнило роботу української логістики та оборонних підрозділів.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі телемарафону, пише NV.

За словами Полевого, російські підрозділи активно заводять у район свої групи та пілотів, а контроль над висотами дає їм значну тактичну перевагу. Він підкреслив, що окупанти змогли закріпитися як під Мирноградом, так і під Покровськом.

"Це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст", - наголосив він.

Полевий пояснив, що захоплені висоти дозволяють росіянам розміщувати командні пункти у міських бетонних будівлях, використовуючи підвали та цокольні поверхи як укриття.

Водночас він зауважив, що це не означає повного контролю РФ над містами. На північних околицях Мирнограда та Покровська продовжують працювати українські спостережні та вогневі позиції.

Полевий підкреслив, що логістика в районі стала критично складною: "Противник, захопивши ці висоти, має змогу там встановити свої радіоелектронні очі… і таким чином контролювати під'їзні шляхи до наших позицій". За його словами, росіяни розгортають камери, ретранслятори та інші засоби спостереження, що ускладнює будь-яке пересування.

Він також зазначив, що використання роботизованих комплексів можливе лише за умов дуже поганої погоди, коли технічні засоби ворога працюють менш ефективно. У більшості випадків логістика здійснюється повітряним шляхом.

Ротація українських підрозділів тепер також прив’язана до погодних умов. "Як росіяни заходять у місто, проводять інфільтрацію під прикриттям туману, дощу, поганої видимості - те ж саме відбувається і з нашого боку", - пояснив Полевий.

Які у РФ плани на фронті

Екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та заступник голови Офісу президента Павло Паліса заявив LB.ua, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними. За його даними, Москва прагне вийти на адмінкордони регіону до кінця березня-початку квітня, але Паліса сумнівається в здатності РФ виконати ці завдання у встановлений термін.

За словами експерта, окремою метою Росії є створення буферної зони на Харківщині та Сумщині, а в ідеалі й також у Дніпропетровській області та на запорізькому напрямку. Мета таких зон - створити умови для подальшого наступу на Запорізьку та Херсонську області. Паліса зазначив, що поки це виглядає як "фантазія".

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України. Про це заявив екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а нині заступник голови офісу президента Павло Паліса.

Крім того, Росія порушує питання про можливу здачу Україною територій Донецької області не з метою завершення війни, а для того, щоб зберегти ресурси й перекинути їх на інші ділянки фронту. Таку думку висловив народний депутат України від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко .

Нагадаємо, що на межі Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються прощупати міцність української оборони, прагнучи створити контрольовану смугу вздовж державного кордону. Про це повідомив речник Об’єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

