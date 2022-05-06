У Броварах заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату

УПЦ МП - під забороною в Броварах / УНІАН

Рішенням сесії Броварської міської ради було припинено діяльність Української Православної Церкви (Московського Патріархату) на території громади.

Про це повідомив у Telegram-каналі мер Броварів Ігор Сапожко.

"Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і запроваджено особливий режим їхньої роботи. Під забороною буде проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів", - йдеться у повідомленні.

Термін дії заборони - на весь період воєнного стану.

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Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку Луганської області священик Української Православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.

Нагадаємо, в перші дні війни Росії проти України в селі Іванкове в Київській області поруч з Чорнобильською зоною російські окупаційні війська розстріляли місцевого священика Максима Козачина.

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