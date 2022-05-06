У Броварах заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату

Під забороною буде проведення зборів, мітингів та всіх інших масових заходів. Термін дії заборони - на весь період воєнного стану.
Рішенням сесії Броварської міської ради було припинено діяльність Української Православної Церкви (Московського Патріархату) на території громади.
Про це повідомив у Telegram-каналі мер Броварів Ігор Сапожко.
"Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і запроваджено особливий режим їхньої роботи. Під забороною буде проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів", - йдеться у повідомленні.
Термін дії заборони - на весь період воєнного стану.
Дивіться онлайн новини Києва:
Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку Луганської області священик Української Православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.
Нагадаємо, в перші дні війни Росії проти України в селі Іванкове в Київській області поруч з Чорнобильською зоною російські окупаційні війська розстріляли місцевого священика Максима Козачина.
Інші новини:
- Священик з хоругвами та хрестом пішов проти озброєних окупантів у Славутичі
- Били кийком в серце та погрожували зґвалтувати: священик з Херсона розповів про тортури окупантів
- У колоні завжди їхав першим: священик врятував з-під обстрілів понад 1500 осіб у Київській області