Священик з хоругвами та хрестом пішов проти озброєних окупантів у Славутичі

Священик з хоругвами і хрестом пішов проти озброєних окупантів у Славутичі / facebook.com/o.oleg.kozak

У Славутичі місцевий священик Православної церкви України Іван Шепіда не побоявся окупантів і разом з іншими городянами чинив опір.

З собою він взяв тільки хрест і хоругви. Також священик причастився перед акцією протесту, повідомив священик Олег Козак.

"Священик Іван Шепіда. Настоятель Свято-Іллінського храму УПЦ міста Славутича. Причастившись тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа, взявши хрест і хоругви з людьми, пішов на скупчення окупантів", - йдеться в повідомленні.

Підійшовши до них, він став голосно проповідувати, щоб забиралися додому. Шепіда назвав окупантів нехристами і наказав познімати хрестики у кого є, бо християни на простих людей автомати не наставляють.

читайте такожПобудували в 1862 році: російські окупанти цинічно знищують Історичні церкви"Коли ж один міцно екіпірований спецназівець зробив йому зауваження... То священик відповів, що він після причастя і він з Богом, але в білих ризах вже приготований до похорону. І він, як і люди, не боїться їх. Славне місто Славутич. Є ким пишатися і на кого рівнятися. Але є з ким молитися. Повага і повага! Вчинок справжнього священика, християнина, чоловіка. Так би наш єпископат - в білі ризи - і на передову, загортати орду в будинок. Разом з Богом і Українською православною церквою ми сила!", - додав Козак.

Нагадаємо, від масових обстрілів російських окупантів місто Волноваха в Донецькій області виявився практично повністю зруйнований. Дуже серйозно виявилася пошкоджена і церква Святого Миколая Чудотворця.

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