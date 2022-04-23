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Окупанти Росії на початку війни вбили священика: що відомо про загиблого у Іванковому отця Максима

23 квітня 2022, 12:14

Російські солдати витягли батюшку з автомобіля і розстріляли, розповіли місцеві жителі.

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Отець Максим був убитий російськими військами у Київській області / Facebook отця Максима Козачина

У перші дні війни Росії проти України в селі Іванкове на Київщині, поруч з Чорнобильською зоною, російські окупаційні війська розстріляли місцевого священика отця Максима Козачина. Батюшка їхав до церкви на своїй старенькій Оці. Вони, ймовірно, зрозуміли, що їде священик, але, за словами місцевих жителів, витягли отця Максима, який був з іконою, і розстріляли. Машину забрали. Ховати священика забороняли, декілька днів його тіло залишалося на місці вбивства. Пізніше місцеві жителі поховали його в тимчасовій могилі.

У матеріалі Obozrevatel журналісти пишуть, що російські окупанти зайшли в село Іванкове ще в перші години війни. Як кажуть, вже о 10 ранку 24 лютого вони на танках в'їхали в село.

Священика розстріляли і забрали машину

Місцевий священик Православної церкви України Максим Козачин 27 лютого їхав на своїй старенькій Оці на службу. Він був одягнений в рясу, з ним був хрест. Було видно здалеку, що їде батюшка. За словами місцевих, російські окупанти витягли священика з автомобіля. Незважаючи на те, що він був з іконою, його розстріляли. Машину вирішили забрати.

Священика декілька днів не давали поховати. Він лежав на місці вбивства. Пізніше місцеві жителі змогли забрати тіло і поховати в тимчасовій могилі.

Отець Максим був родом з Луганщини, служив капеланом

Батюшка родом з Луганської області. У 2014-2015 роках опинився на війні капеланом.

Керівниця 1-го добровольчого мобільного госпіталі ім. Пирогова Вікторія Крамаренко розповіла, що під час війни у Бахмуті він побудував невелику церкву. Але в селі Розважів під Іванковим храм побудувати не вдалося.читайте такожДопитували, били і знущалися: капелан поїхав з місією на острів Зміїний, але потрапив у полон до РФ

"Він розповідав, що поки воював тоді, то у Бахмуті побудував невелику церкву. Ми з ним потім їздили туди, дивилися. А от у своєму селі Розважів під Іванковим добудувати церкву так і не зміг. Люди чомусь не дуже йому допомагали, він все робив сам. В результаті надірвав спину", - розповіла Вікторія.

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Священик ПЦУ Максим / Facebook отця Максима Козачина

"Візьміть мене санітаром"

За словами Вікторії, батько Максим був дуже скромною, доброю, небагатослівною людиною і безсрібником. Налагоджувати зв'язки або чогось просити він не вмів. Більше слухав людей, був для них священиком і психологом. Розумів людей і ставився до них зі співчуттям. Багато працював і завжди чимось займався.

У 2018 році батюшка готовий був їхати на фронт навіть санітаром. На війну отець Максим поїхав як священик, надавав людям духовну і психологічну допомогу.

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Священик на війні / Facebook отця Максима Козачина

читайте такожУ колоні завжди їхав першим: священик врятував з-під обстрілів понад 1500 осіб у Київській області"Пам'ятаю, ми збиралися їхати на фронт, проводити медичний огляд добровольців. Був 2018 рік, на дворі стояв квітень, було холодно. Я не змогла тоді набрати достатню кількість медиків. Подзвонив отець Максим і сказав: "Візьміть мене санітаром". Я тоді відповіла йому: "Санітари нам не потрібні, а ось духовний отець потрібен". Так він поїхав з нами. Всі 10 днів, що ми працювали, було непросто. Холодно, умови важкі, мало спали. Але він працював як психолог, розмовляв з людьми, молився. Це було дуже важливо", - сказала Крамаренко.

Допомагав опікати багатодітну сім'ю

Отець Максим у Іванковому надавав допомогу Вікторії в опіці великої родини Гриненків. Одного з дорослих синів було важко поранено і прикуто до ліжка. Через священика Вікторія передавала для нього ліки і посилки.

Священик був другом сім'ї, вони його любили. Пізніше Вікторія заснувала проект Веселка для дітей з інвалідністю. Отець Максим допомагав. Був духовним батьком для дітей, молився за них.

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Священик допомагав опікати сім'ю Гриненка / Facebook отця Максима Козачина
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Отець Максим допомагав дітям / Facebook отця Максима Козачина

Звістка про загибель отця Максима

Вікторія розповіла, що дізналася про загибель отця Максима з соціальних мереж. Вона не зрозуміла, навіщо знадобилася його стара машина. Сам батюшка не прагнув до заробітку і все віддавав.

"Буквально за день до його загибелі я намагалася додзвонитися до нього і сім'ї Гриненка. Але тоді вже зв'язку з тим районом не було. Пам'ятаю, набирала його разів десять. І чомусь постійно думала про нього. Вже повідомляли, що у тому районі російські військові. А потім побачила новину про його загибель. Навіщо їм знадобилася ця стара машина? Максим ніколи не мав якогось прибутку від свого приходу. Навпаки, він завжди все віддавав. Тому жодної хорошої машини у нього не було, та й бути не могло", - підкреслила медична працівниця.

У отцяя Максима залишилися дві маленькі дочки і дружина. Дружина батюшки викладачка, вона дуже добре співає в церковному хорі.

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священик Київська область ПЦУ вбивство війна Росії та України
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