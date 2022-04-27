У Сєвєродонецьку священик УПЦ МП "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ / УНІАН

У Сєвєродонецьку Луганської області священик Української Православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.

Мобільний телефон священнослужителя Української Православної церкви Московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня, повідомив у Telegram голова обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, в якому цей громадянин передавав відомості про чисельність, дислокацію, озброєння військових Збройних сил України", - заявив Гайдай.

Раніше ми розповідали, що в Славутичі місцевий священик Православної церкви України Іван Шепіда не побоявся окупантів, і разом з іншими городянами чинив опір. З собою він взяв тільки хрест і хоругви.

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