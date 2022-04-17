Ракетний удар по Броварах: без світла сидять майже сто будинків

Комунальники роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання та водовідведення в найкоротші терміни.
Через ракетний удар по Броварах й досі залишаються без електропостачання 98 багатоквартирних будинків.
Фахівці продовжують роботи з відновлення, інформує Telegram-канал мера Броварів Ігоря Сапожка.
"Станом на 17: 00 досі відсутнє електропостачання в 98-х багатоквартирних будинках нашого міста", - написав Сапожко.
За його словами, мова йде про:
- вул. Гагаріна-2 будинки,
- вул. Героїв Небесної Сотні-7 будинків,
- вул. Декабристів-1 будинок,
- вул. Київська - 7 будинків,
- вул. Короленка - 27 будинків,
- вул. Лісова-2 будинки,
- бульв. Незалежності-6 будинків,
- вул. Симона Петлюри - 25 будинків,
- вул. Василя Симоненка-5 будинків,
- вул. Шолом Алейхема-3 будинки,
- вул. Марії Лагунової - 13 будинків.
"Тривають аварійні перепідключення. Зараз всі зусилля ремонтних бригад ДТЕК спрямовані на максимально швидке відновлення електропостачання у всьому місті", - зазначив Сапожко.
Що стосується відновлення водопостачання, за словами мера, зараз комунальні служби продовжують технічні ремонтні роботи на КНС і водоочисних спорудах.
"Комунальники роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання та водовідведення в найкоротші терміни. Роботи тривають для максимально швидкого відновлення надання комунальних послуг у місті", - додав мер Броварів.
Ракетний удар по Броварам
У неділю вранці, 17 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Броварам Київської області.
У результаті обстрілу в місті були пошкоджені об'єкти інфраструктури, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
"Сьогодні з самого ранку були попадання в ряд інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу всіх зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією та водопостачанням, каналізацією", - сказав він.
За словами мера, міські служби роблять все необхідне для того, що відновити всі життєво важливі для міста об'єкти найближчим часом.
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