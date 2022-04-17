УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Ракетний удар по Броварах: без світла сидять майже сто будинків

17 квітня 2022, 19:35

Комунальники роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання та водовідведення в найкоротші терміни.

false
Майже 100 будинків залишаються без світла через ракетний удар по Броварах

Через ракетний удар по Броварах й досі залишаються без електропостачання 98 багатоквартирних будинків.

Фахівці продовжують роботи з відновлення, інформує Telegram-канал мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Станом на 17: 00 досі відсутнє електропостачання в 98-х багатоквартирних будинках нашого міста", - написав Сапожко.

За його словами, мова йде про:

  • вул. Гагаріна-2 будинки,
  • вул. Героїв Небесної Сотні-7 будинків,
  • вул. Декабристів-1 будинок,
  • вул. Київська - 7 будинків,
  • вул. Короленка - 27 будинків,
  • вул. Лісова-2 будинки,
  • бульв. Незалежності-6 будинків,
  • вул. Симона Петлюри - 25 будинків,
  • вул. Василя Симоненка-5 будинків,
  • вул. Шолом Алейхема-3 будинки,
  • вул. Марії Лагунової - 13 будинків.

"Тривають аварійні перепідключення. Зараз всі зусилля ремонтних бригад ДТЕК спрямовані на максимально швидке відновлення електропостачання у всьому місті", - зазначив Сапожко.

Що стосується відновлення водопостачання, за словами мера, зараз комунальні служби продовжують технічні ремонтні роботи на КНС і водоочисних спорудах.

"Комунальники роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання та водовідведення в найкоротші терміни. Роботи тривають для максимально швидкого відновлення надання комунальних послуг у місті", - додав мер Броварів.

Ракетний удар по Броварам

У неділю вранці, 17 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Броварам Київської області.

У результаті обстрілу в місті були пошкоджені об'єкти інфраструктури, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Сьогодні з самого ранку були попадання в ряд інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу всіх зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією та водопостачанням, каналізацією", - сказав він.

За словами мера, міські служби роблять все необхідне для того, що відновити всі життєво важливі для міста об'єкти найближчим часом.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Броварів Київська область ракетні комплекси військова агресія РФ Ігор Сапожко
Реклама
Популярне
Ворожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під КиєвомВорожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під Києвом Поразка Росії на Донбасі і повалення Путіна до 9 травня: політолог назвав сценарій війни в КремліПоразка Росії на Донбасі і повалення Путіна до 9 травня: політолог назвав сценарій війни в Кремлі Дзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - АрестовичДзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - Арестович Гороскоп для Маріуполя: астролог розповіла про запеклі бої і назвала дату визволення містаГороскоп для Маріуполя: астролог розповіла про запеклі бої і назвала дату визволення міста "Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хід"Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хід
Підтримайте Главред

Останні новини

20:10

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторок

19:35

Ракетний удар по Броварах: без світла сидять майже сто будинківВідео

19:21

Путін загнав Росію до власної пастки брехніПогляд

19:20

Війна з РФ може затягнутися на 10 років: Зеленський дав прогноз, що лякає і назвав причину

19:02

"Щоб не дратувати Росію": ЗМІ дізналися, чому Молдова відмовилася віддати винищувачі Україні

Реклама
18:53

Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах - КулебаВідео

18:36

Арестович пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступВідео

18:31

Путіну плювати на втрати: експерт пояснив, що зупинить війну РФ проти УкраїниВідео

18:21

"Вони це жруть і не можуть воювати": Дурнєв показав, чим годують окупантівВідео

18:16

Україна не відмовиться від сходу і битиметься за Донбас: Зеленський поставив різку умову Росії

18:05

Дмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областейВідео

18:02

ЗСУ щодоби завдає РФ втрат більше, ніж окупанти отримали за 8 років у Сирії - The Economist

17:54

"Місто не здалося": захисники Маріуполя відповіли на ультиматум РФ про здачу в полонВідео

17:39

Початок хаосу: що означатиме ядерний удар Росії по УкраїніПогляд

17:29

Загроза нового штурму Києва: експерт пояснив, коли можна чекати на атаку РФВідео

17:26

Нищівний удар Нептуна по "Москві" - сильний аргумент: Арестович пояснив інтерес до зброї ЗСУВідео

17:21

"Я їм наготовив поїсти": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною бринзоюВідео

17:05

В Україні підскочили ціни на крупи: як сильно і на які самеВідео

16:58

На Херсонщині російські окупанти відкрили вогонь по дітях, є жертваВідео

16:52

Найсмачніша паска без дріжджів: паска, яка просто тане в ротіВідео

Реклама
16:38

"Це неможливо забути і пробачити": Злата Огневич хоче пожертвувати собою заради порятунку Маріуполя

16:26

У Зеленського попередили про важкі бої та назвали напрямок головного удару РФВідео

16:22

Центр Харкова обстріляли окупанти: багато загиблих і пораненихВідео

16:14

Мер Бучі розповів, як окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію

16:07

Інфраструктуру звільненого Чугуєва відновлюють цілодобово-Тимошенко

16:07

Знищив два вертольоти Ка-52 і штурмовик Су-25: боєць ЗСУ розповів про хет-трик з ПЗРК Stinger

15:54

Нептун та "Z-фашисти" на дні моря: у радянському мультику побачили пророцтва, що лякаютьВідео

15:48

Прикмети на Страсний тиждень 2022: що категорично не можна робити і як залучити удачуВідео

15:27

"Питання часу": в ЄК розповіли, коли чекати на державний дефолт РФВідео

15:03

Санкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в УкраїнуВідео

15:03

Чому росіяни ще не скоро визнають помилку ПутінаПогляд

14:58

У РФ не дорахувалися половини екіпажу крейсера Москва: з'явилося несподіване розслідуванняВідео

14:38

Знущалися неодноразово: на Запоріжжі "дикуни-рашисти" по-звірячому зґвалтували місцеву жителькуВідео

14:17

Прикмети на 18 квітня: що не можна робити у Великий понеділок і як не потрапити в бідуВідео

14:02

Росія не може розпочати наступ на Донбас, ЗСУ потужно стримують армію окупанта - МіноборониВідео

14:01

У Маріуполі кадирівці заради піар-відео обстрілюють багатоповерхівки: там можуть бути цивільніВідео

13:57

"Наші дії - другий гітлеризм": опубліковано щоденник офіцера-окупанта з РФФотоВідео

13:34

Тілами вбитих засіяні вулиці: у мережі з’явилися нові жахливі кадри зі зруйнованого орками МаріуполяВідео

13:22

Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в КремліВідео

13:19

Як Герасим - Муму: чому війною проти України Росія втопила мрії про імперіюПогляд

Реклама
13:09

Гороскоп Таро на травень 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

12:56

Окупанти влаштували розбірки в Новій Каховці: орки з ОРДЛО відкрили вогонь по росгвардійцяхВідео

12:54

Тричі стріляли в голову: окупанти затрелили українку, бо "в неї брат служить"Відео

12:52

Україна вимагає від РФ відкрити коридори, щоб вивезти з Маріуполя жінок, дітей і поранених військовихВідео

12:31

Контрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежіВідео

12:15

Меган Маркл підтримала українців гаслом "Слава Україні"

12:07

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств армії РФ щодо цивільних – МЗС БританіїВідео

11:58

ЗСУ зупинили прорив рашистів: десантники "підсмажили" сотню орків разом з технікоюВідео

11:53

У Росії десятки військових втекли з польових таборів, щоб не воювати з УкраїноюВідео

11:25

"РФ програє": у Зеленського пояснили, чому Путіну світить провал в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти