У колоні завжди їхав першим: священик врятував з-під обстрілів понад 1500 людей у Київській області

Священик врятував з-під обстрілів понад 1500 осіб у Київській області / скріншот, УНІАН

На Київщині священик врятував сотні людей. Він вивозив мирних жителів з-під обстрілів у Бородянці.

Отець Борис Ковальчук не побоявся провести переговори з окупантами і домовитися про евакуацію мирних громадян, овідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

"За п'ять виїздів було вивезено понад півтори тисячі жителів. При чому, в кожному виїзді отець Борис їхав у першій машині, щоб у разі обстрілів перший удар прийняти на себе. Повертаючись, транспортні каравани привозили їжу, ліки, необхідну провізію", - розповів Геращенко.

Також він зазначив, що завдяки злагодженості та організованості вдалося допомогти жителям громади та поділитися з іншими селами життєво важливими ліками та їжею.

читайте також"Діти три тижні думали, що ми мертві": історія втечі з розбомбленої Бородянки"Піклуючись про живих, отець Борис і віддав данину поваги загиблим захисникам - він вивіз тіла 11 загиблих і організував поховання тіл тих, кого вивезти не вдалося. Ось і виходить, що російська влада залишає трупи своїх солдатів вовкам на поживу, а українські священики, прості українці, незважаючи на нелюдські умови, намагалися гідно поховати загиблих, віддаючи їм останню данину поваги", - розповів Геращенко.

Нагадаємо, Київської області в Бородянці під час її окупації зафіксовані випадки сексуального насильства по відношенню до літньої жінки та дітей, заявила генпрокурор Ірина Венедиктова.

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